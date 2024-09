- Assaut aux forces de l'ordre avec des pierres et des feux d'artifice

Des inconnus ont attaqué et blessé des agents de l'ordre dans la rue Rigaer, située à Berlin-Friedrichshain, en utilisant des feux d'artifice et des pierres. Initialement, la police a aidé les pompiers car des déchets avaient été incendiés, selon leur rapport. C'est à ce moment-là qu'ils ont été attaqués avec des feux d'artifice par trois individus non identifiés. Les suspects ont ensuite pris la fuite dans un bâtiment résidentiel, lançant des feux d'artifice et des pierres supplémentaires depuis son toit en direction de la police.

Un officier a été touché à l'épaule par un engin pyrotechnique, ce qui a entraîné une commotion cérébrale. Un autre officier a été blessé à la tête après avoir été touché par une pierre lancée qui a heurté son casque. Ces officiers ont remarquablement continué leur service.

Une officier femme a été transportée à l'hôpital en raison de l'inhalation de fumée, une condition qu'elle a subie pendant qu'elle luttait contre l'incendie. Les auteurs ont disparu et les services de sécurité enquêtent actuellement sur l'affaire. La rue Rigaer a connu de nombreux cas d'extrémisme de gauche ces dernières années.

La police a lancé une enquête pour identifier et appréhender les individus qui les ont attaqués avec des feux d'artifice et des pierres. Malgré avoir été attaqués, les officiers de police sont restés déterminés à maintenir l'ordre dans la rue Rigaer.

