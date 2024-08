- Assaut armé et prise d'otages: un homme de 25 ans comparaît devant le tribunal

Six mois après un incident de violences à l'arme blanche dangereux dans le quartier de Berlin-Friedrichshain et une prise d'otage subséquente près de Hanovre, le procès d'un suspect de 25 ans commence aujourd'hui. Le procès, qui se déroule au tribunal régional de Berlin, commence à 9h15, le suspect étant accusé de tentative de meurtre, de blessures graves et de prise d'otage.

Le suspect allemand est accusé d'avoir initialement forcé son ancienne petite amie à admettre une infidélité en la menaçant de mort, plus précisément celle de sa sœur de 16 ans ou d'une personne innocente.

Deux jours plus tard, le 28 février, en pleine nuit à Berlin, il est accusé d'avoir poursuivi un passant au hasard, de l'avoir poignardé dans le cou par-derrière avec un couteau, puis de l'avoir brutalement battu et botté alors qu'il était gravement blessé. Cet acte, selon les accusations, était censé servir d'avertissement et de test de ses émotions.

Une vidéo de confession a été publiée en ligne mais est passée inaperçue. Des sources affirment qu'il a ensuite pris une femme en otage à la mairie de sa ville natale de Sehnde, située sur la frontière sud-est de la région de Hanovre, armé d'un couteau.

Le procureur suggère qu'il l'a fait pour amplifier la visibilité de la vidéo en ligne. Heureusement, la police a réussi à arrêter rapidement le preneur d'otage.

Le procès est actuellement prévu pour durer sept jours, jusqu'au 10 septembre.

Après la prise d'otage à Sehnde, qui se trouve sur la frontière sud-est de Hanovre, le suspect est maintenant jugé au tribunal criminel de Hanovre pour ses actions. En outre, le jeune homme de 25 ans est également poursuivi pour les incidents de poignardage à Berlin.

Lire aussi: