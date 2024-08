- Assaut à la porte de Kottbusser: blessures au cou

Inconnu, un agresseur a attaqué et blessé un homme de 39 ans à Kottbusser Tor, dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. La victime a subi deux coupures à la gorge au cours de la nuit et reçoit actuellement des soins ambulatoires dans un établissement médical. L'agresseur a utilisé un objet non identifié pour commettre l'attaque et son identité reste inconnue. Ces informations ont été rapportées pour la première fois par "B.Z.".

