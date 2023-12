Asisat Oshoala : comment la croyance d'une grand-mère a donné naissance à une superstar du football africain

L'attaquante du FC Barcelone, née dans la ville nigériane d'Ikorodu, se penche sur le micro et déclare : "En grandissant, je n'ai jamais porté de maillot avec le nom d'une joueuse dans le dos".

Puis c'est le moment de l'épiphanie, lorsque la boucle est bouclée pour elle.

"Aujourd'hui, quand je rentre au Nigeria, beaucoup de gens ont un maillot de Barcelone avec mon nom dessus", explique Oshoala, 26 ans, à CNN.

Elle fait une pause, réfléchit et prend une grande inspiration.

"C'est tout un voyage", ajoute-t-elle avec un sourire complice.

Ce sourire vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'affirmation de sa foi et le pouvoir de l'opportunité.

L'esprit d'une Africaine

Oshoala sait non seulement lancer une punchline, mais elle le fait aussi avec honnêteté, passion et humilité.

"Quel que soit le niveau que l'on atteint dans la vie, il faut toujours se rappeler d'où l'on vient", dit-elle.

Son passé est aussi un mécanisme d'ancrage dans un monde globalisé en constante évolution. C'est une identité - "l'esprit d'un Africain", comme elle le dit - dans laquelle les "vieilles vibrations" sont toujours d'actualité.

"Nous avons toujours été un peuple qui se bat pour tout et qui est prêt à se sacrifier", poursuit Oshoala.

Pendant son enfance, les rôles des hommes et des femmes étaient clairement définis : la place d'une fille était à la maison ou au magasin.

Elle parle ouvertement de sa vie dans une société musulmane et dans un foyer polygame, avec sept frères et six sœurs issus des deux épouses de son père.

"Il y a une unité dans ma famille. Nous ne sommes pas brisés [...] Nous venons de mères différentes, mais nous sommes toujours ensemble [...] Nous nous considérons comme les mêmes", dit-elle.

Musulmane pratiquante, Oshoala considère l'islam comme "un guide dans la vie".

"Si cela [jouer au football] me rend heureuse, je ne pense pas que Dieu s'y oppose.

La conviction d'une grand-mère

Le football était une source d'évasion, mais aussi un défi à l'établissement du patronage et de la filiation.

Oshoala se souvient s'être cachée et avoir concocté des histoires pour expliquer ses longues heures d'absence, bien que ses actions aient eu des conséquences.

"Parfois, je ne dors pas à la maison [...] Certains jours, ma mère ne me donnait même pas d'argent pour manger.

Qui a alors cru en la possibilité d'une opportunité dans le beau jeu ?

"Ma grand-mère", répond Oshoala.

Lorsque d'autres doutaient de ses capacités et de ses prouesses au football, c'est la grand-mère d'Oshoala qui lui a prêché avec sagesse et calme "d'être une bonne et gentille personne, d'être respectueuse, [et] d'être disciplinée".

Ces idées et ces convictions sont au premier plan dans l'esprit d'Oshoala chaque fois qu'elle entre sur le terrain.

En 2014, les dés étaient jetés.

Après avoir été sacrée meilleure buteuse et meilleure joueuse de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, elle a remporté le Championnat d'Afrique Féminin quelques mois plus tard.

Une conversation décisive avec ses parents sceptiques s'ensuit.

"Je leur ai fait comprendre que si les jeunes poursuivent leurs rêves, il en sortira toujours quelque chose de positif. Aujourd'hui, je pense qu'ils s'en rendent compte.

Et aujourd'hui, ses parents sont convaincus.

"Ils connaissent mon jeu avant même que je le leur dise", s'amuse-t-elle.

La lumière de l'Afrique

Oshoala n'a jamais regardé en arrière depuis qu'elle a quitté le Nigeria en 2015.

Sa carrière a traversé les continents - de l'Europe avec Liverpool et Arsenal à l'Asie avec Dalian avant un retour en Europe avec le FC Barcelone.

"Je sais que je peux survivre n'importe où", dit-elle avec défi. "Pour que l'esprit d'acceptation prenne vie, il faut travailler dur et faire des sacrifices.

Ces sacrifices ont été couronnés de succès, avec de nombreuses récompenses individuelles et collectives remportées au niveau national et international.

Le palmarès comprend un nombre record de quatre titres de footballeuse africaine de l'année, deux victoires à la Coupe d'Afrique des Nations et deux participations à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Ces réalisations font d'elle la footballeuse la plus décorée de l'histoire du continent.

"C'est incroyable", déclare Oshoala, en prenant le temps de réfléchir à la magnanimité de ses accomplissements.

"Je n'ai jamais rêvé de devenir footballeuse professionnelle [...] et quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de ce que j'ai fait pour moi jusqu'à présent.

"L'esprit de toujours vouloir plus, l'esprit de ne pas abandonner est une chose qui me pousse beaucoup."

Une ligne dans le sable

Mais les deux événements les plus marquants sur le terrain pour Oshoala sont peut-être survenus au cours des deux dernières années avec le géant catalan.

En 2019, elle est devenue la première Africaine à jouer et à marquer lors de la finale de la Ligue des champions féminine, qui s'est finalement soldée par une défaite face à Lyon.

Elle parle de ce moment comme d'une fierté, mais aussi d'une souffrance.

En mai, cependant, la rédemption est arrivée.

La jeune femme de 26 ans est entrée dans l'histoire en devenant la première Africaine à remporter le titre le plus convoité du football européen, grâce à la victoire 4-0 du FC Barcelone sur Chelsea.

"Lorsque vous avez le même objectif, il est facile de réaliser de grandes choses. Les gens qui ont perdu ensemble ont fini par gagner ensemble - c'est important", déclare Oshoala.

La dynamique s'est poursuivie à un rythme effréné et ne montre aucun signe de ralentissement.

Cette saison, le FC Barcelone affiche une moyenne remarquable de sept buts par match en championnat, Oshoala inscrivant un but à chaque rencontre.

Barcelone peut-il désormais suivre les traces de Lyon et devenir la nouvelle puissance de l'Europe ?

"Barcelone peut tout simplement être Barcelone ! répond Oshoala avec insistance.

"Nous avons un objectif à atteindre, que nous avons déjà commencé à atteindre l'année dernière : nous avons remporté le triplé. C'est incroyable !

Les gens veulent du neuf

C'est ce modèle d'amélioration, d'audace et de confiance qu'Oshoala aspire maintenant à transmettre à une nouvelle génération de filles - une génération qui envisage la coexistence du football et de l'éducation.

Sa fondation au Nigeria est le vecteur de ce changement.

"Parfois, je m'assois sur la ligne de touche et je me mets à sourire. Je les vois heureuses et je suis heureuse de voir les rêves des gens devenir réalité - ils voient l'avenir.

"Ils voient la possibilité de devenir un joueur de football professionnel.

"Je suis vraiment jalouse [...] parce qu'ils ont tout ce qu'il faut !

Alors qu'elle réfléchit à sa carrière, Oshoala a aussi un mot d'avertissement pour le football masculin.

"Dans les cinq, dix ou quinze prochaines années, tout tournera autour du football féminin, parce que les hommes... c'est comme s'ils avaient déjà tout.

"Vous pouvez voir les combats qui se déroulent actuellement. Ils veulent la Super League, ils veulent ceci... ils essaient de voir ce qu'ils peuvent apporter maintenant parce qu'ils ont déjà tout fait.

"L'argent est là, les droits de télévision sont là, tout est là.

"Quoi que vous fassiez maintenant avec le football féminin, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Et les gens veulent voir quelque chose de nouveau.

Cette conviction est-elle sincère ou fondée sur l'espoir ?

"Le football féminin va prendre de l'ampleur", affirme Oshoala.

"Il est certain qu'il y aura des joueurs masculins et des joueuses au même niveau, plus ou moins [...] C'est tout à fait réalisable. Croyez-moi.

Vous ne voudriez pas parier contre cela.

Source: edition.cnn.com