Ashraf Ghani en bref

Date de naissance : 1949

Lieu de naissance : Province de Logar, Afghanistan

Nom de naissance : Ashraf Ghani Ahmadzai

Père : Shah Pesand Shah Pesand

Mère : Kawkaba Lodin Kawkaba Lodin

Mariage : Rula (Saade) Ghani

Enfants : Tarek et Mariam Tarek et Mariam

Formation : Université américaine de Beyrouth, Liban, 1973 ; Université de Columbia, maîtrise et doctorat en anthropologie

Religion : Religion : musulmane

Autres faits

Ghani est un ancien citoyen américain qui a renoncé à son passeport pour se présenter à la présidence afghane en 2009.

Il travaillait à la Banque mondiale à Washington lors des attentats du 11 septembre et a utilisé cette tragédie comme tremplin pour se réengager dans la politique afghane, retournant dans son pays d'origine quelques mois seulement après l'événement.

On lui a diagnostiqué un cancer et il a dû subir une ablation d'une partie de l'estomac.

Il a engagé l'éditorialiste démocrate James Carville pour gérer sa campagne présidentielle de 2009.

Sa femme est libano-américaine.

Chronologie

1974-1977 - Professeur d'anthropologie et d'études afghanes à l'université de Kaboul, en Afghanistan.

1977 - Vient aux États-Unis pour étudier l'anthropologie à l'université Columbia de New York.

1983 - Professeur d'anthropologie à l'université de Californie à Berkeley.

1983-1991 - Professeur d'anthropologie à l'université Johns Hopkins de Baltimore.

1991-2001 - Anthropologue principal à la Banque mondiale.

2001 - Retourne dans l'Afghanistan post-taliban pour être le conseiller spécial de l'ambassadeur Lakhdar Brahimi, l'envoyé spécial des Nations unies en Afghanistan.

2002-2004 - Ministre afghan des finances dans le gouvernement de transition dirigé par Hamid Karzai.

Janvier2005-2009 - Chancelier de l'université de Kaboul.

2006 - Cofonde l'Institut pour l'efficacité de l'État, avec Clare Lockhart.

2008 - Le livre de Ghani, "Fixing Failed States : A Framework for Rebuilding a Fractured World", coécrit avec Clare Lockhart, est publié.

2009 - Candidat à la présidence de l'Afghanistan, il arrive en quatrième position.

2010-1er octobre 2013 - Président de la Commission de coordination de la transition, groupe chargé de la transition du pouvoir des Forces internationales d'assistance à la sécurité et de l 'OTAN aux Forces de sécurité nationales afghanes.

5 avril 2014 - L'élection présidentielle afghane se termine le 14 juin par un second tour, aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50 % des voix. L'ancien ministre des affaires étrangères Abdullah Abdullah et Ghani arrivent en tête des suffrages.

14 juin 2014 - Le second tour de l'élection présidentielle a lieu.

12 juillet 2014 - Lesecrétaire d'État américain John Kerry déclare qu'un audit des résultats contestés de l'élection présidentielle afghane va commencer, et qu'Abdullah et Ghani accepteront la détermination des vainqueurs.

21 septembre 2014 - Après des mois de querelles intestines sur des allégations de fraude et de manipulation des votes, Abdullah et Ghani signent un accord de partage du pouvoir. Lors d'une conférence de presse tenue plus tard dans la journée, Ghani est déclaré nouveau président de l'Afghanistan, et Abdullah, PDG.

29 septembre 2014 - Ghaniprête serment en tant que président, scellant ainsi la première transition démocratique pacifique du pays.

10 décembre 2014 - M. Ghani condamne les "actions inhumaines" décrites dans le rapport récemment publié sur les techniques d'interrogatoire renforcées de la CIA après le 11 septembre. Ghani déclare : "Tous les Afghans doivent savoir qu'après 2014, aucune force internationale ne sera autorisée à mettre des citoyens afghans en prison, à pénétrer dans leurs maisons ou à avoir des prisons".

22-24 mars 2015 - M. Ghani se rend à Washington pour sa première visite officielle en tant que président de l'Afghanistan. Il rencontre le président Barack Obama, s'adresse au Congrès et se rend à Camp David pour s'entretenir avec le secrétaire d'État Kerry et le secrétaire à la défense Ashton Carter.

29 septembre 2016 - Ghani et le célèbre chef de guerre Gulbuddin Hekmatyar, de la faction Hezb-i-Islami, ratifient un accord de paix.

5 octobre 2017 - Dans une interview accordée à la BBC, M. Ghani déclare qu'être président de l'Afghanistan est "le pire métier du monde".

28 février 2018 - Lors d'une conférence internationale à Kaboul, M. Ghani déclare que, dans le cadre d'un éventuel accord de cessez-le-feu, le gouvernement afghan est prêt à reconnaître les talibans comme un parti politique légitime.

1er novembre 2018 - Dans une interview accordée à Bloomberg News, il confirme qu'il se présentera aux élections de 2019 pour "finir le travail" et mettre fin à la guerre dans son pays.

28 juillet 2019 - M. Ghani lance sa campagne de réélection.

17 septembre 2019 - Un kamikaze taliban fait exploser des explosifs près d'un rassemblement électoral en faveur de Ghani. Ghani est indemne.

18 février 2020 - Ghani est officiellement déclaré vainqueur des élections présidentielles afghanes avec 50,64 % du total des votes admissibles, près de cinq mois après le scrutin qui s'est déroulé le 28 septembre 2019. Les résultats ont été retardés en raison de nombreuses allégations de fraude, ce qui signifie que des centaines de milliers de votes ont dû être recomptés et faire l'objet d'un processus de vérification.

9 mars 2020 - Ghani prête serment en tant que président, tandis qu'Abdullah organise une cérémonie d'investiture parallèle à proximité. Abdullah affirme que les résultats de l'élection présidentielle sont frauduleux.

17 mai 2020 - Ghani et Abdullah signent un accord de partage du pouvoir, Ghani restant président et Abdullah dirigeant les pourparlers de paix avec les talibans en tant que président du Haut Conseil de réconciliation nationale. Abdullah nommera également les membres de son équipe au cabinet.

15 août 2021 - Après que les talibans ont pris le contrôle de toutes les grandes villes d'Afghanistan en l'espace de deux semaines, des combattants talibans pénètrent dans le palais présidentiel afghan quelques heures après le départ de M. Ghani.

18 août 2021 - Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis confirme que M. Ghani et sa famille se trouvent aux Émirats arabes unis. Dans un message vidéo diffusé sur Facebook, M. Ghani déclare qu'il a quitté le pays pour éviter une effusion de sang.

8 septembre 2021 - Dansune déclaration publiée sur Twitter, M. Ghani explique qu'il espérait éviter une violence généralisée en quittant soudainement l'Afghanistan et s'excuse auprès du peuple afghan de n'avoir pu "faire en sorte que les choses se terminent différemment". Il nie également les allégations selon lesquelles il serait arrivé aux Émirats arabes unis avec "des millions de dollars appartenant au peuple afghan".

14 août 2022 - Il déclare àCNN que, bien que les États-Unis aient initialement négocié un accord assorti de conditions avec les talibans, ils ne l'ont pas respecté. "Le processus mené par les Afghans a été détourné. Il s'est transformé en un accord assorti de délais et a conduit au contrôle des talibans. Il affirme également que le peuple afghan et lui-même ne se focalisent pas sur le blâme ou la trahison.

Source: edition.cnn.com