Ashleigh Barty vise la gloire à Wimbledon depuis la première place mondiale

Elle a remporté son premier titre du grand chelem à Roland Garros au début du mois et a délogé la Japonaise Naomi Osaka de la première place du classement mondial féminin.

Aujourd'hui, l'Australienne de 23 ans tente de devenir la première Australienne à remporter Wimbledon depuis qu'Evonne Goolagong Cawley, son idole et mentor, a remporté son deuxième titre en 1980.

"Evonne a été une incroyable championne de notre sport, c'est l'être humain le plus authentique que vous puissiez rencontrer et le simple fait d'être mentionnée dans la même conversation qu'elle est un peu ahurissant pour moi", a déclaré Barty, qui est seulement la deuxième Australienne à occuper la première place du classement et la première depuis Goolagong Cawley en 1976.

"Elle a été pour moi une source d'inspiration, un mentor et une amie, et tout ce qui s'approcherait de ce qu'elle a accompli au cours de sa carrière serait incroyable.

L'amour du gazon

La victoire de Barty 6-1 6-3 sur la jeune Tchèque Marketa Vondrousova à Paris a fait d'elle la première Australienne à remporter Roland-Garros depuis Margaret Court en 1973.

Mais réaliser le doublé Roland-Garros-Wimbledon est l'un des exploits les plus difficiles à réaliser au tennis, car les joueurs doivent passer de la terre battue à l'herbe.

La dernière joueuse à avoir remporté deux titres consécutifs à Roland Garros et à Wimbledon est Serena Williams, en 2015.

Cependant, Barty a de l'expérience sur le gazon, puisqu'elle a été championne junior de Wimbledon à l'âge de 15 ans et a perdu la finale du double en 2013.

"Je n'ai jamais trouvé le passage de la terre battue au gazon trop difficile", a déclaré Barty, dont la victoire sur le gazon de Birmingham, en Angleterre, dimanche, l'a propulsée au rang de numéro 1 mondial.

"J'adore la saison sur gazon et je me sens très à l'aise sur cette surface.

Elle est convaincue qu'elle peut dépasser le troisième tour dans le tableau principal pour la première fois de sa carrière.

"C'est un tournoi du Grand Chelem dans lequel j'ai eu beaucoup de succès chez les juniors et en double", a-t-elle déclaré.

"J'aimerais essayer d'écrire un peu mon histoire et de faire un bon résultat en simple.

Je me retrouve

Au cours des trois dernières semaines, le chemin inhabituel de Barty vers la gloire du tennis a captivé l'imagination du monde sportif international.

Enfant prodige initiée au tennis par ses parents à l'âge de cinq ans, Barty a atteint la deuxième place mondiale chez les juniors et a été deux fois finaliste du double du Grand Chelem à l'âge de 18 ans.

Mais elle a eu du mal à faire face à la solitude de la vie sur le circuit féminin et a lutté contre la dépression. Souffrant d'épuisement professionnel et du poids des attentes, la jeune Australienne a abandonné le tennis en 2014.

L'année suivante, elle a rejoint l'équipe féminine de cricket du Brisbane Heat en Australie pour la première édition 2015-16 de la Women's Big Bash League. Bien qu'elle ait été une joueuse exceptionnelle, la nature compétitive du tennis lui manquait. Après 14 mois d'absence, Barty est revenue sur le circuit féminin en 2016, avec un classement de 623.

Cette pause lui a donné un nouveau souffle.

"Je suis presque certaine que je ne jouerais pas [aujourd'hui], si je suis honnête", a déclaré Barty. "J'avais besoin de prendre du temps pour me ressourcer et me retrouver. Mais revenir a été la meilleure décision que j'aie jamais prise".

Elle a atteint la finale du double de Roland-Garros avec Casey Dellacqua en 2017 et a remporté le double de l'US Open avec CoCo Vandeweghe en 2018.

Le rejet de Murray

Avant de remporter son premier grand chelem en simple, Barty s'est retrouvée face à un dilemme, lorsqu'elle a reçu un texto de l'ancien numéro un mondial masculin Andy Murray, lui demandant si elle voulait jouer en double mixte lors de son retour après une opération de la hanche à Wimbledon.

"C'était probablement la décision la plus difficile que j'aie jamais eue à prendre, de dire non à Andy", a déclaré Barty.

"Il m'a demandé avant Roland-Garros et je m'étais déjà engagée à jouer en double avec Vika [Victoria Azarenka], et je pense que jouer trois tournois est un peu trop pour moi.

"Je voulais être sûre de pouvoir donner le meilleur de moi-même à la fois en simple et en double. Mais la décision n'a pas été facile à prendre, j'ai dû prendre le temps d'y réfléchir.

La favorite de Wimbledon

Barty est sur une série de 12 victoires consécutives et est la favorite des bookmakers britanniques pour le titre de Wimbledon.

Mais elle s'est retirée du tournoi d'Eastbourne cette semaine par précaution, en raison d'une poussée d'une blessure au bras de longue durée.

"C'est une blessure que nous devons gérer depuis que j'ai 16 ans", a déclaré Barty aux journalistes.

"Il s'agit simplement d'une blessure de stress osseux et nous devons nous en occuper. Je pense que tout ira bien et que nous serons prêts la semaine prochaine.

L'entraîneur australien Darren Cahill, ancien mentor d'Andre Agassi, de Lleyton Hewitt et de Simona Halep, considère Barty comme la favorite pour Wimbledon, qui commence le 1er juillet.

"Avec sa façon de jouer, la confiance qu'elle a acquise ces deux dernières années avec son style, la variété de son jeu, sa capacité à faire un slice bien bas, je pense qu'Ash sera la joueuse à battre", a déclaré Cahill à CNN Sport.

"Nous verrons comment elle réagira au fait d'avoir remporté son premier tournoi majeur. Les gens réagissent différemment, mais c'est une belle chose pour elle d'avoir gagné ce premier majeur, de l'avoir mis en banque, et nous verrons si elle peut se concentrer sur le travail pour éventuellement faire un bon résultat à Wimbledon".

