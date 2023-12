Ashleigh Barty, n°1 mondiale, se retire de Roland-Garros sur blessure

La championne 2019 a manifestement éprouvé des difficultés à se mouvoir lors de son match de deuxième tour contre Magda Linette sur le court Philippe-Chatrier, perdant le premier set 6-1.

Barty, qui avait un bandage à la cuisse gauche, a quitté le court pour un temps d'arrêt médical avant d'abandonner au milieu du deuxième set alors que le score était de 2-2, invoquant une blessure à la hanche.

"C'est déchirant", a déclaré Barty aux journalistes après la rencontre. "Nous avons eu une saison brillante sur terre battue, et le fait d'être un peu malchanceux au niveau du timing, plus que tout autre chose, d'avoir quelque chose d'un peu aigu au cours du week-end et de manquer de temps, c'est décevant. Cela n'enlèvera rien aux trois mois brillants que nous avons passés, même si cela fait mal en ce moment.

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions, absolument tout ce que nous pouvions pour me donner une chance. C'est un petit miracle que nous ayons pu entrer sur le court pour ce premier tour".

L'Australienne est arrivée à Roland Garros avec cette blessure, mais elle a réussi à se qualifier pour son match du premier tour mardi, bien qu'elle ait eu besoin d'un traitement pour sa hanche gauche. Après coup, elle a admis qu'elle n'était "pas tout à fait à 100 %".

Après avoir sauvé trois balles de break pour égaliser le score à 1-1, Barty a perdu cinq jeux consécutifs pour perdre le premier set en 36 minutes.

Elle a reçu des soins à l'extérieur du court, mais n'a pas pu continuer plus longtemps, marchant vers le filet et serrant la main de Linette après le quatrième jeu du deuxième set.

"J'ai juste essayé de me donner une chance, de me donner une chance et de voir comment je me sentais", a déclaré Barty. "Il est évident qu'à l'entraînement, nous avons eu nos restrictions et nous avons essentiellement essayé de rester aussi frais que possible et de ne pas l'aggraver de quelque manière que ce soit, mais dans un match, c'est inévitable de temps en temps.

"La situation s'est aggravée aujourd'hui et elle est devenue dangereuse. Même si c'est difficile, il fallait le faire. Dès le premier match, j'ai lutté contre la douleur et elle est devenue trop forte.

Linette, 45e mondiale, se qualifie pour le troisième tour. 45 Linette accède au troisième tour à Paris pour la première fois depuis 2017, où elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur.

