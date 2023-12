Ashleigh Barty bat Marketa Vondrousova et remporte Roland-Garros

Elle devra peut-être changer cela après avoir battu la jeune Tchèque Marketa Vondrousova 6-1 6-3 pour devenir la première Australienne à remporter les Internationaux de France sur terre battue depuis Margaret Court en 1973.

"J'ai joué le match parfait aujourd'hui", a déclaré Barty à la foule.

Vondrousova a abondé dans le même sens.

"Je pense qu'elle m'a donné une leçon aujourd'hui", a déclaré la jeune femme de 19 ans.

Un exploit qui a failli ne jamais avoir lieu, puisque Barty a quitté le tennis il y a cinq ans - accablée par les attentes après une brillante carrière junior - et a même joué au cricket professionnel avant de revenir en 2016.

"Je ne sais même pas si je serais assise ici en train de vous parler si je jouais au tennis et si je n'avais pas pris mes distances", a-t-elle déclaré.

"Je pense que c'était la meilleure décision à prendre à l'époque, et qu'elle l'a été encore plus en revenant.

La jeune joueuse de 23 ans, très appréciée pour son grand coup droit et son répertoire varié, est depuis sur une trajectoire ascendante et gagnera six places pour devenir la deuxième joueuse mondiale, derrière une autre jeune star, Naomi Osaka, 21 ans, lors de la publication des nouveaux classements de lundi.

Les capacités de Barty sont telles que, après avoir remporté le tournoi junior de Wimbledon à l'âge de 15 ans, elle est devenue championne du Grand Chelem en simple et en double.

Barty aime utiliser le terme "cheapies" pour décrire les fautes directes et il n'y en a pas eu beaucoup qui sont sorties de sa raquette contre Vondrousova dans ce qui a été la finale féminine la plus déséquilibrée à Roland Garros - en termes de jeux - depuis que Justine Henin a battu Ana Ivanovic 6-1 6-2 en 2007.

C'était peut-être une bonne chose, car les six dernières finales n'ont pas manqué de suspense.

Henin possédait un magnifique slice de revers polyvalent qui peut aider dans les positions défensives, neutraliser les adversaires et obtenir des balles bon marché.

Et avec Vondrousova sur la corde raide dans le deuxième set contre Barty, un slice croisé de la ligne de fond a désarçonné la gauchère pour une victoire nette.

Un excellent départ

C'est l'entame de Barty qui a été la clé de la rencontre. La finale a été retardée d'environ une heure et demie parce que la demi-finale masculine entre Novak Djokovic et Dominic Thiem a dû être achevée - avec une nouvelle interruption due à la pluie.

Il s'agissait de la première finale de Grand Chelem pour Barty - qui n'avait jamais dépassé le deuxième tour à Paris - et Vondrousova. Mais l'Australienne est plus expérimentée que son adversaire et a donc l'habitude de jouer sur des scènes plus importantes.

En mars, par exemple, Barty a remporté l'un des plus grands tournois en dehors des grands chelems, l'Open de Miami. Vondrousova, quant à elle, n'avait jamais joué sur le stade Philippe Chatrier.

Cette expérience supplémentaire s'est avérée déterminante.

Barty a rapidement pris un avantage de 4-0, un jour après avoir mené une autre adolescente, Amanda Anisimova, 5-0 en demi-finale.

L'Américaine s'est reprise pour prendre un set et un break d'avance, ce qui signifiait que Barty devait revenir elle-même pour atteindre la finale.

Elle n'a pas commis deux fois la même erreur.

"La journée d'hier a été une véritable montagne russe", a déclaré Barty. "Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je pense que j'ai joué du très bon tennis et du très mauvais.

"Aujourd'hui, je n'ai cessé de me dire que je n'aurais peut-être plus jamais cette chance, alors j'ai essayé de la saisir à deux mains.

Barty a réussi 27 coups gagnants pour 26 fautes directes sous le soleil de la fin d'après-midi qui a compensé la pluie du début de journée. Les vents qui ont affecté les demi-finales masculines vendredi étaient toujours présents pour Barty et Vondrousova, mais pas de manière aussi radicale.

Vondrousova, comme Barty, possède un super toucher. Mais le drop shot qu'elle affectionne a rarement fonctionné, contrairement à ce qui s'était passé lors des tours précédents.

Vondrousova a été capable de se remettre de situations inquiétantes lors de ses deux précédents matches contre Johanna Konta et Petra Martic - en étant menée 5-3 dans le premier set et en sauvant des balles de set - mais Barty n'a pas été aussi généreuse.

Premier set perdu

Vondrousova n'avait pas perdu un seul set avant la finale. Barty a donc dû perdre le premier set en un rien de temps.

Si la gauchère l'avait emporté, Vondrousova serait devenue la première adolescente à remporter un tournoi majeur depuis Maria Sharapova à l'US Open 2006 et la première à Roland Garros depuis Iva Majoli en 1997.

"Je pense que je suis fière de moi pour tout, parce que je n'ai que 19 ans et que j'ai gagné six matches difficiles", a déclaré Vondrousova, dont les parents étaient présents. "C'était deux semaines extraordinaires pour moi.

Barty est entrée dans l'histoire en remportant son titre sur une surface sur laquelle elle n'avait qu'une expérience limitée.

"J'ai dit à mon équipe au début de l'année que j'avais peur de tomber", a déclaré Barty. "Et je peux dire avec succès que nous sommes arrivés à la fin de la saison sur terre battue et que je ne suis pas tombée une seule fois. Je suis donc très satisfaite de ce résultat".

Et devinez quel sera le prochain grand chelem ? Wimbledon. Sur gazon.

