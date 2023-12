Ashleigh Barty bat Madison Keys et se qualifie pour la finale de l'Open d'Australie

La joueuse de 25 ans s'est qualifiée pour la finale de l'Open d'Australie jeudi après avoir écrasé l'Américaine Madison Keys 6-1 6-3 en un peu plus d'une heure sur le court.

Barty n'a pas encore perdu un seul set dans le tournoi et l'Australie s'attend maintenant à ce qu'elle soit la première championne de l'Open d'Australie en simple à domicile depuis 1978.

Elle affrontera Danielle Collins en finale samedi, après que l'Américaine a battu Iga Swiatek en deux sets (6-4 6-1) plus tard dans la journée de jeudi.

"C'est tout simplement irréel", a déclaré Barty après le match.

"En tant qu'Australienne, nous sommes gâtés par le fait que nous sommes une nation de Grand Chelem, et maintenant nous avons une chance de jouer pour un titre.

On verra bien ce qui se passera en finale

La première manche a été bouclée en un clin d'œil, Barty mettant à profit son expérience et son service dévastateur pour l'emporter en seulement 26 minutes.

Keys, qui disputait sa première demi-finale de l'Open d'Australie depuis 2015, a eu du mal à démarrer le match, mais a fait preuve d'une certaine opposition dans le deuxième set.

Malgré quelques victoires impressionnantes de l'Américaine, c'est Barty qui a eu le contrôle total du début à la fin.

Le public australien a hurlé après que Barty ait frappé la balle de match et l'a vue devenir la première Australienne à atteindre la finale du simple féminin de ce tournoi depuis 1980.

Barty ne sera pas non plus très fatiguée. Elle n'a passé qu'un peu plus de six heures sur le court lors du premier grand chelem de l'année et n'a jamais semblé en difficulté.

Mais l'Australienne ne pourra pas prendre la finale pour acquise étant donné la forme de son adversaire.

Collins, qui fait son retour après de graves problèmes de santé, a été impressionnante contre Swiatek et semblait prête à disputer sa première finale de grand chelem.

L'Américaine de 28 ans a à peine célébré sa victoire en demi-finale mais, derrière un visage impassible, elle a déclaré qu'elle était impatiente de disputer le plus grand match de sa vie.

"C'est une sensation incroyable. Cela a été un tel voyage", a-t-elle déclaré après le match.

"C'est le fruit de tant d'années de travail acharné. Hier, j'ai parlé de tous les matins où mon père se levait et s'entraînait avec moi avant l'école. C'est incroyable d'être sur cette scène, surtout après tous les problèmes de santé. Je ne pourrais pas être plus heureuse.

Collins a toujours été franche au sujet de ses problèmes de santé et a déclaré que les douleurs dues à l'endométriose - une maladie dans laquelle le tissu qui tapisse l'utérus se développe à l'extérieur de celui-ci - étaient parmi les pires qu'elle ait jamais connues.

Pour Barty, ce n'est qu'un nouveau chapitre d'une carrière incroyable.

Après avoir connu une brillante carrière chez les juniors, elle a fait une pause dans le tennis en 2014, déclarant plus tard que le sport était devenu "robotique" et qu'elle était "victime de mon propre succès".

Elle s'est tournée vers le cricket et a décroché un contrat de joueuse polyvalente avec le Brisbane Heat en Australie, avant de revenir au tennis en 2016.

Elle a remporté son premier grand chelem à Roland-Garros en 2019, avant de faire une nouvelle pause pendant la pandémie de grippe aviaire.

Elle produit aujourd'hui l'un des meilleurs tennis de sa vie et est certainement l'une des joueuses à battre sur le circuit féminin.

Source: edition.cnn.com