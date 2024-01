Ashleigh Barty atteint sa première finale à Wimbledon grâce à sa victoire sur Angelique Kerber

La numéro un mondiale a eu besoin de moins d'une heure et demie pour vaincre son adversaire 6-3 7-6, alors que l'Australienne tente de remporter son deuxième titre du Grand Chelem.

Kerber, vainqueur de Wimbledon en 2018, semblait bien partie pour égaliser, mais elle a été brisée à l'amour de façon spectaculaire alors qu'elle servait pour le deuxième set.

Barty a fait preuve d'une certaine nervosité lorsqu'elle a tenté de conclure le match, ayant besoin de quatre balles de match pour finalement se débarrasser de son implacable adversaire après avoir mené 6-0 dans le jeu décisif.

"C'est incroyable", a déclaré Barty après le match. "C'est presque le meilleur match de tennis que j'ai jamais joué et Angie a vraiment donné le meilleur d'elle-même aujourd'hui. Je suis incroyablement fière de moi et de mon équipe et j'ai maintenant la chance de réaliser un rêve d'enfant samedi.

"Il faut profiter du voyage et de toutes les opportunités que j'ai avec les gens que j'aime et qui m'aident à donner le meilleur de moi-même. Il s'agit de venir ici et de s'amuser. Jouer devant ce public et sur un beau terrain, il n'y a rien de mieux.

"J'ai connu des hauts, des bas et tout ce qu'il y a entre les deux. Il y a beaucoup de choses qui m'ont amenée à ce point et jouer la finale à Wimbledon samedi sera la meilleure chose qui soit".

Barty, qui n'a toujours pas perdu un seul set dans ces championnats, a fait preuve d'une grande puissance de frappe et d'une grande souplesse au filet, et son jeu bien équilibré s'est avéré trop difficile pour son adversaire.

Kerber, lauréate de trois tournois du Grand Chelem et 25e tête de série de ce tournoi, a gardé le match serré tout au long de la rencontre et Barty n'a réussi qu'un seul bris de service dans la première manche, avant de prendre l'avantage.

La jeune femme de 25 ans, championne de Roland-Garros en 2019, est la première Australienne à atteindre la finale de Wimbledon depuis 41 ans et cherche à imiter les succès de sa compatriote Evonne Goolagong Cawley au Grand Chelem sur gazon. Goolagong Cawley a remporté le titre de championne de Wimbledon en 1971 et 1980.

Barty affrontera Karolina Pliskova dans la finale de samedi, après que la Tchèque a battu Aryna Sabalenka 5-7 6-4 6-4 dans un match à suspense à Wimbledon.

Les deux joueuses participaient à leur première demi-finale à Wimbledon, mais aucun signe de nervosité n'a été perceptible, les deux grandes joueuses ayant échangé des échanges féroces dès le début du match.

Le service de Pliskova était impérial depuis le début, mais une double faute sur une balle de set à 30-40 a permis à Sabalenka de remporter la première manche.

Toujours aussi calme et posée sur le court, Pliskova semblait quelque peu déprimée lorsqu'elle regagnait sa chaise, peut-être déconcertée par le fait que le set lui avait soudainement échappé.

Cependant, elle n'a pas montré de signes de déception et a entamé le deuxième set avec une mission.

Ces deux joueuses sont connues pour leurs puissants coups de fond de court mais, à mesure que la qualité du tennis s'améliorait, elles ont toutes deux fait preuve d'une remarquable finesse autour du filet, Pliskova en particulier faisant preuve de doigté pour remporter d'incroyables rallyes consécutifs.

La Tchèque a finalement obtenu le break de service que son jeu méritait dans le cinquième jeu du deuxième set et a finalement réussi à gagner le reste de la manche pour égaliser.

Pliskova a commencé le troisième set dans la même veine, brisant Sabalenka dans son premier jeu de service ; la Biélorusse, qui est certainement plus animée sur le court que son adversaire, a commencé à montrer de la frustration pour la première fois.

Alors que Pliskova servait pour le match à 30-15, Sabalenka a frappé une balle vers la ligne de fond qui a été annulée par le juge de ligne. Sabalenka a choisi de ne pas contester, ce qui s'est avéré être une erreur car la balle avait en fait atteint la ligne.

Cela a donné à Pliskova une balle de match, qu'elle a convertie à la première tentative avec un autre ace pour réserver sa place dans seulement sa deuxième finale de grand chelem, où elle espérera faire mieux que lors de sa défaite contre Kerber à l'US Open en 2016.

