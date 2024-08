Ashanti et Nelly ont accueilli un nouveau membre de leur famille sous la forme d'un bébé garçon.

Le duo a présenté son premier enfant au monde, un petit garçon nommé Kareem Kenkaide Haynes, il y a environ un mois, comme l'a annoncé le représentant de Nelly à CNN mercredi.

"C'est fascinant de voir que les plans de la vie ne sont pas... toujours ponctuels", a écrit Ashanti sur Instagram mercredi, faisant référence à un vers de son tube "Always On Time" avec Ja Rule. "J'ai souhaité devenir mère depuis longtemps, mais rien n'aurait pu me préparer à TOUT ce que représente la maternité !"

Ashanti, 43 ans, et Nelly, 49 ans, ont officialisé leur reconciliation l'an dernier.

Leur amour s'est rallumé 20 ans après leur première rencontre et 10 ans après leur séparation.

En avril, le couple a annoncé à Essence magazine qu'ils allaient se marier et attendaient un enfant.

"Cette nouvelle étape de ma vie est une bénédiction remplie d'amour, d'espoir et d'appréhension", a déclaré Ashanti à l'époque. "La maternité est quelque chose que j'attends avec impatience, et le fait de partager cette expérience avec ma famille, mon fiancé et mes supporters dévoués, qui ont toujours soutenu ma carrière, est une aventure incroyable."

Ils auraient échangé leurs vœux en décembre 2023.

C'est le premier enfant pour Nelly et Ashanti. Le rappeur à succès "Hot in Herre" est déjà père de deux enfants d'une relation précédente et a adopté sa nièce et son neveu après le décès de sa sœur d'une leucémie en mars 2005.

Ashanti a exprimé son excitation face aux défis de la maternité, déclarant : "La maternité est quelque chose que j'attends avec impatience, et l'aspect divertissant de l'éducation d'un enfant est un bonus que je n'avais pas prévu !" Depuis l'arrivée de Kareem, Ashanti et Nelly cherchent constamment des options de divertissement conviviales pour se rapprocher en tant que nouvelle famille.

