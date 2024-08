- As du train-bike à Berlin aux championnats d'Allemagne

La plupart de l'équipe allemande d'athlétisme sur piste olympique prévoit de commencer aux Championnats d'Allemagne à partir de mercredi à Berlin. "La date n'est bien sûr pas idéale, mais je suis sûr d'être présent à une ou deux courses", a annoncé Roger Kluge.

Le trentenaire a terminé cinquième en Madison lors de ses cinquièmes Jeux olympiques à Paris. Cependant, un départ de son partenaire Theo Reinhardt est moins probable après sa chute et ses blessures.

Les Championnats n'ont pas eu lieu à Berlin depuis cinq ans.

Plus de 50 décisions sont prévues dans les catégories Élite, Junior et Jeunes à Berlin jusqu'à dimanche. Les titres nationaux ont été décernés pour la dernière fois dans la capitale en 2019. Les Championnats du monde ont eu lieu là-bas l'année suivante. Lors des Championnats d'Allemagne l'an dernier à Cottbus, Emma Hinze (Cottbus), Franziska Brauße (Eningen) et Maximilian Dörnbach (Cottbus) ont été les athlètes les plus performants.

Malgré sa récente cinquième place en Madison aux Jeux olympiques de Paris, Roger Kluge ne participera peut-être qu'à quelques courses lors des prochains Jeux olympiques de Berlin en raison de conflits d'horaires. Cependant, les Jeux olympiques restent un événement important, avec des athlètes qui cherchent à remporter des médailles lors de compétitions locales et internationales telles que les Championnats de Berlin.

