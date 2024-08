- Artiste hip-hop américain arrêté à Las Vegas

Le rappeur Lil Baby, de son vrai nom Dominique Armani Jones, a été arrêté à Las Vegas. Selon les documents judiciaires rapportés par le magazine "People", le musicien primé aux Grammy a été arrêté pour port d'arme cachée sans permis valide.

La police de Las Vegas a confirmé à l'agence de presse que l'incident s'est produit le 26 août, aux alentours de 5h00 du matin, entraînant l'arrestation de Lil Baby. Les détails précis de l'incident restent flous.

Liberté sous caution, audience fixée

En réponse à l'arrestation, les représentants juridiques de Lil Baby ont déclaré leur intention d'enquêter sur les circonstances ayant conduit à l'arrestation, malgré le fait que l'artiste détienne un permis valide pour le port d'arme caché en Géorgie. Selon le rapport, bien que le port d'arme à feu soit légal au Nevada, l'État ne reconnaît pas les permis délivrés dans d'autres États, y compris la Géorgie.

Il a ensuite été rapporté que Lil Baby avait obtenu sa libération sous caution en payant une caution de 5 000 dollars. Il doit comparaître en justice le 1er octobre.

Précédents problèmes juridiques

Ce n'est pas la première fois que Lil Baby a des démêlés avec la justice. Une série d'arrestations alors qu'il était adolescent, notamment une condamnation en 2014 pour possession de marijuana, a entraîné une peine de prison de deux ans. Plus récemment, le musicien a été arrêté par la police française lors de la Fashion Week de Paris pour des chefs d'accusation de possession de drogue, ce qui a entraîné une amende.

Les réalisations musicales de Lil Baby sont nombreuses, avec des albums à succès tels que "Harder Than Ever" (2018), "My Turn" (2020) et "It's Only Me" (2022). Ses collaborations avec Drake et Nicki Minaj sur "Yes Indeed" (2018) et "Do We Have a Problem?" (2021), respectivement, et son titre primé aux Grammy "Hurricane" avec Kanye West et The Weeknd (2022) ont consolidé sa place dans l'industrie musicale.

Malgré son prix Grammy, l'incident récent de Lil Baby lors de l'après-midi des Grammy à Las Vegas a entraîné son arrestation pour port d'arme cachée sans permis valide au Nevada. Après que sa caution ait été fixée à 5 000 dollars, le musicien primé aux Grammy doit comparaître en justice le 1er octobre.

