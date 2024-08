- Articles usés de style vestimentaire d'été

Cet été, un éventail de jupes à volants offre une bouffée d'air frais à votre garde-robe. Allant au-delà d'être simplement adaptées à une tenue de soirée sophistiquée, ces pièces classiques se fondent dans n'importe quel ensemble. Trois femmes influentes démontrent l'adaptabilité des jupes à volants.

Concurrencer avec les Olympiens

L'influenceuse de la mode Leonie Hanne (36) a incarné l'esprit sportif des Olympiens dans sa jupe courte à volants devant la Tour Eiffel. Sa tenue composée de la jupe et d'un tee-shirt blanc aux motifs olympiques était incomplète sans une raquette de tennis à la main. Contrairement aux athlètes, elle a mis en valeur son look avec des accessoires tels que des lunettes fines, des bracelets et une montre. Des éclats de son sac poudré semblaient dorés, rappelant sa joaillerie.

L'approche des fashionistas

Le mannequin américain Olivia Palermo (38) a affiché son goût pour la mode sur Instagram avec sa tenue toute blanche. Elle a orné sa longue jupe à volants d'une ceinture décorée d'un motif aztèque, qui se mariait parfaitement avec sa veste élégante. Pour mettre en valeur ces deux pièces, elle les a associées à un top noir uni qui complétait son petit sac. Des bottines scintillantes à talon fin ont apporté la touche finale à son apparence luxueuse lors de la fashion week.

L'accent sur le cuir

Lorsque l'on pense à des jupes à volants, le cuir n'est généralement pas la première chose qui vient à l'esprit. Cependant, l'entrepreneure italienne Chiara Ferragni (37) prouve que le matériau et la pièce tendance peuvent bel et bien s'harmoniser. Pour un dîner entre amis, elle a opté pour un top en satin imitant le cuir qui révélait un peu de peau. La courte jupe à volants mettait en valeur ses longues jambes. Elle a coiffé ses cheveux en vagues lâches pour s'accorder à l'ambiance estivale.

Je ne vais pas mentir, la façon dont Chiara Ferragni a associé la jupe en cuir à volants avec son top révélateur était plutôt audacieuse et avant-gardiste.

Après avoir vu la prise sur les jupes à volants de Leonie Hanne avec sa raquette de tennis, je dois admettre que j'envisage d'en ajouter une à ma garde-robe estivale.

