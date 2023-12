Faits marquants de l'histoire

Arthur Leclerc testera la Formule E à Marrakech

Arthur Leclerc va faire des essais pour Venturi

Il conduira une voiture de Formule E à Marrakech

Le jeune homme de 18 ans, dont le frère Charles pilotera pour Ferrari en F1 la saison prochaine, effectuera des essais pour l'écurie monégasque de Formule E Venturi à Marrakech dimanche.

Leclerc fera équipe avec le Français Norman Nato pour le test des débutants après la deuxième course du championnat tout électrique au Maroc, son deuxième tour dans la voiture de course de Formule E Gen2 après avoir pris le volant en Espagne l'année dernière.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"Je suis honoré d'avoir été choisi par Venturi et, en tant que Monégasque, c'est particulièrement spécial pour moi", a déclaré M. Leclerc.

"Je me consacrerai entièrement à l'équipe dans sa quête d'optimisation de la Venturi VFE-05 et je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de piloter à nouveau cette voiture exceptionnelle.

"La Formule E est un championnat pionnier, inventif et jeune, dans lequel j'ai très envie de jouer un rôle actif. J'ai la chance d'y participer à un stade aussi précoce de ma carrière et je tiens à remercier Gildo [Pastor] et Susie [Wolff] d'avoir cru en moi", a ajouté Leclerc, en faisant référence respectivement au patron de Venturi et au directeur de l'équipe.

READ : La saison de Formule E débute en Arabie Saoudite

La saison de Formule E a débuté à Ad Diriyah, en Arabie saoudite, le 15 décembre. Le pilote portugais Antonio Felix Da Costa a pris la tête de la course devant le champion en titre Jean-Eric Vergne.

Les deux pilotes Venturi ont connu une journée difficile lors de l'ouverture de la saison, le légendaire pilote de F1 Felipe Massa, qui faisait ses débuts en Formule E, terminant 17e et son coéquipier Edoardo Mortara 19e.

Charles, le frère aîné de Leclerc, est largement considéré comme l'un des meilleurs jeunes pilotes au monde. Le jeune homme de 21 ans a fait ses débuts en F1 avec Sauber l'année dernière et s'est classé 13e au championnat avant de rejoindre Ferrari, où il remplace Kimi Raikkonen.

READ : Pourquoi Felipe Massa n'a pas pu rester à la retraite

Arthur Leclerc a participé au championnat de France de F4 l'année dernière, se classant cinquième au classement général lors de sa première saison.

"Arthur s'est montré prometteur en karting et en F4 et j'ai hâte de voir comment il va se comporter à Marrakech", a déclaré Susie Wolff, directrice de l'équipe Venturi.

"Norman et lui joueront tous deux un rôle très important en ce début de saison, où un développement crucial peut avoir lieu.

"Nous avons appris des choses importantes à Ad Diriyah, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire au cours des prochaines courses. Des tests de débutants comme ceux-ci donnent à l'équipe d'importantes opportunités de s'améliorer.

L'équipe Venturi a été cofondée par la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com