Faits marquants de l'histoire

Arthur Ashe : La plus grande icône noire du sport américain ?

Arthur Ashe a remporté trois titres du Grand Chelem

Premier Afro-Américain à réaliser l'exploit de remporter un tournoi du Grand Chelem

Décédé à l'âge de 49 ans en 1993 d'une maladie liée au sida, suite à une transfusion sanguine infectée.

Le court du stade de Flushing Meadows est nommé en son honneur

Le court principal du stade de Flushing Meadows, où se déroule l'US Open, a été baptisé en son honneur, une statue impressionnante d'Ashe orne le terrain, tandis que le Arthur Ashe Kids' Day est un événement annuel qui donne le coup d'envoi de la quinzaine précédant le dernier grand chelem de la saison.

Michelle Obama a été l'invitée d'honneur en 2013, tandis que Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber et Will Ferrell ont figuré sur une liste éclectique de célébrités au fil des ans.

La veuve d'Arthur Ashe, Jeanne Moutoussamy Ashe, s'est donné pour mission de veiller à ce que la mémoire de son défunt mari soit préservée pour les générations à venir, et le soutien présidentiel est la cerise sur le gâteau.

"Je suis très fière qu'Arthur ait vu son nom être évoqué par des enfants qui n'avaient pas la moindre idée de qui il était", a-t-elle déclaré lors de l'émission Open Court de CNN en 2013.

"C'est un grand honneur. Je suis née et j'ai grandi dans le quartier sud de Chicago, tout comme Mme Obama, alors être assise ici, à côté d'elle, avec ses filles, c'était vraiment très amusant.

"Le fait qu'elle soutienne le centre d'apprentissage Arthur Ashe et l'héritage d'Arthur est un grand honneur. Je ne pense pas que nous aurions pu demander une meilleure situation ce jour-là, c'était tout simplement merveilleux".

Moutoussamy Ashe a partagé son expérience avec l'ancienne star américaine de la Coupe Davis, James Blake, qui s'est retiré de l'ATP Tour en 2013.

Blake lui a dit qu'Ashe avait été son idole et sa source d'inspiration pendant son enfance.

"En tant qu'Afro-Américain jouant au tennis, son impact sur moi a été considérable et je voulais suivre ses traces, étant donné qu'il est allé à l'université, qu'il a été éduqué et qu'il a eu une si grande influence sur le monde", a-t-il déclaré.

L'impact dont parle Blake dépasse largement le cadre étroit du sport professionnel.

Ashe a dit un jour une phrase célèbre : "Je ne veux pas être un athlète de haut niveau : "Je ne veux pas que l'on se souvienne de moi pour mes exploits au tennis" et Moutoussamy Ashe a fait de son mieux pour promouvoir son souhait.

"Le tennis lui a donné une tribune pour parler des questions qui lui tenaient tant à cœur", a-t-elle déclaré.

"Je pense qu'il était un modèle pour beaucoup d'enfants et c'est pourquoi son héritage est si important à promouvoir aujourd'hui.

"Nous ne voulons pas que toute une génération d'enfants aujourd'hui et les générations à venir ne sachent pas qu'il était plus qu'un joueur de tennis.

Né en 1943, Ashe a été élevé dans le sud ségrégationniste de Richmond, en Virginie, et a d'abord testé ses talents de joueur de tennis sur un terrain de jeu de la ville réservé aux Noirs.

Il a développé son talent au lycée et a obtenu une bourse de tennis à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) en 1963, devenant cette année-là le premier Afro-Américain à représenter les États-Unis en Coupe Davis.

Membre du Reserve Officers Training Corp (ROTC), Ashe a finalement dû faire son service militaire et a passé trois ans à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, où il a atteint le grade de sous-lieutenant.

Ashe était encore officier lorsqu'il a remporté son premier titre du grand chelem à l'US Open de 1968, le premier de l'ère Open où les professionnels étaient également autorisés à concourir.

"Il n'était pas seulement le premier Afro-Américain à remporter l'US Open, mais aussi le premier Américain à gagner l'US Open, car l'US Open n'a commencé qu'en 1968", souligne Moutoussamy Ashe.

Ashe a été libéré de l'armée en 1969 et, après avoir remporté sa deuxième couronne du grand chelem à l'Open d'Australie en 1970, il est devenu professionnel.

Soutien important du mouvement américain pour les droits civiques, les principes politiques d'Ashe ont été mis à l'épreuve lorsque le gouvernement sud-africain de l'apartheid lui a refusé un visa pour participer à l'Open national de l'Afrique du Sud, plus tard dans l'année.

Ashe a fait campagne pour que l'Afrique du Sud soit exclue de la Fédération internationale de tennis, mais bien que ses demandes n'aient pas été satisfaites, il a finalement obtenu un visa pour participer à l'Open d'Afrique du Sud de 1973, devenant ainsi le premier Noir à le faire.

Ashe a continué à dénoncer le régime d'apartheid et, après la libération de Nelson Mandela, qui avait purgé 27 ans de prison, la star du tennis est retournée en Afrique du Sud en 1991 en tant que membre d'une délégation de 31 personnes chargée d'observer les profonds changements politiques survenus dans le pays.

Il rencontre Mandela à plusieurs reprises et observe modestement : "Comparé au sacrifice de Mandela, ma propre vie a été une vie de complaisance. Quand je pense à lui, mes propres efforts politiques me paraissent dérisoires".

Mais d'autres ne sont pas d'accord. Andrew Young, l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, a dit un jour de Ashe une phrase célèbre : "Il a assumé le fardeau de la race et de la religion : "Il a pris le fardeau de la race et l'a porté comme un manteau de dignité".

Young, pasteur devenu homme politique de premier plan, a présidé le mariage d'Ashe avec Jeanne en 1977, après qu'ils se soient rencontrés six mois auparavant lors d'un événement caritatif auquel Moutoussamy Ashe participait en tant que photographe.

Ashe est alors triple champion du Grand Chelem en simple, ayant battu Jimmy Connors, tête de série numéro un, lors d'une finale épique à Wimbledon en 1975, mais ce sera sa dernière, les blessures et la maladie ayant eu raison de lui.

Le monde a été choqué en 1979 lorsque Ashe, en pleine forme, a été victime d'une crise cardiaque et a subi un pontage.

Il s'apprêtait à reprendre le circuit de tennis lorsque d'autres complications sont apparues et qu'il a été contraint d'annoncer sa retraite, ce qu'il a fait de manière typiquement fastidieuse.

"Il avait une trentaine de lettres qu'il avait écrites individuellement à des gens, des contrats qu'il avait, des promesses et des engagements qu'il avait pris envers des gens, il leur a écrit personnellement et leur a dit : 'Je prends ma retraite et je veux que vous soyez les premiers à le savoir'", se souvient Moutoussamy Ashe.

À la retraite, il devient capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis, mais en 1983, il doit subir une seconde opération du cœur à New York.

C'est au cours de cette opération que Moutoussamy Ashe aurait contracté le virus VIH à la suite de transfusions sanguines infectées.

Il apprend le diagnostic en 1988, après une nouvelle alerte, mais pour le bien de leur fille adoptive Camera, âgée de deux ans, Ashe et sa femme gardent la maladie secrète.

Ce n'est qu'en 1992 qu'il a été contraint de rendre sa maladie publique et, fidèle à ses idéaux, il a commencé à faire campagne pour briser les mythes sur le sida et la façon dont il est contracté.

Il fonde la Fondation Arthur Ashe pour la lutte contre le sida afin de poursuivre le travail d'un institut qu'il avait créé pour promouvoir la santé publique.

Ashe a terminé ses mémoires, "Days of Grace", peu avant sa mort, le 6 février 1993, des suites d'une pneumonie liée au sida.

Pour Blake, ce livre a été une source d'inspiration. Dès que j'ai lu "Days of Grace", il a toujours été ma réponse à la question de savoir quel est votre livre préféré de tous les temps", a-t-il déclaré à Moutoussamy Ashe.

M. Young a présidé les funérailles de M. Ashe à Richmond, auxquelles ont assisté des milliers de personnes en deuil. Il a été enterré aux côtés de sa mère, Mattie, décédée en 1950 alors qu'il n'avait que six ans.

Plus tard dans l'année de sa mort, Ashe s'est vu décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par le président Bill Clinton.

C'était la première d'une série d'honneurs très médiatisés en reconnaissance d'un homme vraiment remarquable, mais pour sa veuve, qui porte son flambeau depuis tant d'années, c'est son impact sur les communautés et les jeunes générations qui est le plus important.

"Je pense que si Arthur était ici aujourd'hui, il ferait la promotion du tennis au niveau local, en faisant la métaphore que le tennis n'est pas seulement un sport, mais plus important encore, une profession qui pourrait vous permettre d'obtenir une bourse d'études pour vous aider à terminer vos études", a-t-elle déclaré.

D'autres, comme Blake et Mal Washington, ont suivi les traces de Ashe du côté masculin, mais Moutoussamy Ashe est tout aussi ravie de l'impact des sœurs Williams sur le sport afro-américain.

"Venus et Serena, je suis très fière de ce qu'elles font toutes les deux. Venus a ses difficultés, mais elle va de l'avant et reste très impliquée dans le tennis chaque fois qu'elle le peut.

"Serena a été au sommet de sa forme, non seulement en tennis mais aussi en tant que personne pendant cet US Open", a-t-elle ajouté, en évoquant le 17e titre du Grand Chelem en simple de la numéro un mondiale.

Mme Moutoussamy Ashe espère que le centre d'apprentissage Arthur Ashe, qui contient une multitude de photographies et de souvenirs recueillis au cours de la vie de l'artiste, trouvera un lieu permanent.

"Il est très important que la génération actuelle, mais aussi les générations futures, comprennent qu'il était plus qu'un athlète, plus qu'un patient, plus qu'un étudiant et un entraîneur.

"Qu'ils comprennent l'importance d'être un être humain équilibré, que vous ne serez peut-être pas un grand champion, mais que si vous êtes un être humain équilibré, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi pour réussir dans la vie.

Ashe lui-même en est le parfait exemple, lui qui s'est battu contre ses origines modestes et les préjugés pour obtenir le plus grand honneur qui puisse être conféré à un individu aux États-Unis.

"Le racisme n'est pas une excuse pour ne pas faire de son mieux", a déclaré Ashe, qui témoigne avec éloquence de la véracité de ses propos.

