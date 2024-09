Artem Chigvintsev échappe à des accusations criminelles après une violente altercation avec Nikki Bella.

Le équipe du procureur du comté de Napa a déclaré lors d'une mise à jour le mardi que, suite à une analyse approfondie de l'enquête criminelle et une examen minutieux des preuves présentées, ils ne poursuivront pas les charges contre le vétéran de "Dancing with the Stars".

Dans un communiqué, le procureur du comté de Napa Allison Haley a souligné : "Nous prenons chaque arrestation au sérieux et sommes inébranlables dans notre combat contre la violence domestique. Cependant, nous avons le devoir moral de ne presser des charges que si nous sommes étayés par les preuves."

Le communiqué a poursuivi en expliquant : "Nous sommes légalement tenus de prouver chaque charge criminelle 'au-delà de tout doute raisonnable', ce qui est le standard le plus strict du système judiciaire américain. Si les preuves présentées n'atteignent pas ce niveau de preuve, alors moralement, nous ne pouvons pas engager des poursuites."

Chigvintsev a été arrêté le 29 août à Yountville, comme l'a confirmé Henry Wofford, officier de liaison public du département du shérif du comté de Napa, à CNN à l'époque.

Il a été placé en détention au centre de détention du comté de Napa, avec une caution fixée à 25 000 dollars, comme indiqué dans les registres en ligne.

Chigvintsev est marié à la personnalité de la télévision populaire et ancienne star de la WWE Nikki Bella depuis 2022, mais selon les registres du tribunal supérieur du comté de Napa, Bella a entamé une procédure de divorce.

Chigvintsev et Bella ont un fils âgé de quatre ans.

CNN a contacté les représentants de Chigvintsev et de Bella pour obtenir des commentaires.

