- Art lumineux dans le parc des jardins

Le Jardin Park d'Ammerland présente ses plantes jusqu'à mi-septembre dans une atmosphère spéciale : "Magie Lumineuse dans le Parc" donne aux jardins, arbres, arbustes, plantes, prairies et sentiers des motifs radieux et des structures abstraites, comme l'a annoncé le parc de Bad Zwischenahn. Selon cette annonce, des milliers de sources lumineuses habillent l'espace d'un nouveau visage, créant des environnements pleins de lumière et d'ombre. De plus, des sculptures, des objets fantaisistes et des projections bordent le chemin de promenade de l'installation verte.

Le Jardin Park de Bad Zwischenahn a été créé sur le site de la première exposition de jardin d'État de Basse-Saxe en 2002. Depuis 2003, l'installation est ouverte aux visiteurs. Selon les exploitants, le parc est le plus grand complexe de jardin modèle d'Allemagne - avec 44 jardins modèles. Le complexe vise à inspirer les amateurs de jardinage et à montrer les possibilités de conception. Le parc des Rhododendrons abrite environ 2 000 espèces et variétés de rhododendrons différentes.

Selon les exploitants du parc, environ 185 000 visiteurs payants ont visité l'année dernière. Les enfants et les jeunes peuvent visiter le parc gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'adultes payants.

Le Jardin Park, connu pour ses vastes jardins modèles, est situé en Basse-Saxe, où il a été établi à la suite de la première exposition de jardin d'État de la région en 2002. Les visiteurs peuvent explorer ce complexe étendu toute l'année, qui comprend le parc des Rhododendrons avec plus de 2 000 espèces de rhododendrons différentes.

Lire aussi: