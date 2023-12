Arsenal a un problème de cartons rouges et cela nuit à l'équipe de Mikel Arteta

Le jaune n'est pas le seul type de carton qui s'avère problématique pour Arsenal en ce moment.

Le carton rouge de Thomas Partey lors de la demi-finale de la Carabao Cup perdue jeudi contre Liverpool était le 14e de l'équipe depuis que le manager Mikel Arteta a pris en charge le club en décembre 2019, soit six de plus que toute autre équipe de Premier League au cours de la même période.

Le contexte de l'expulsion de Partey est encore plus sombre.

Le Ghanéen a atterri à Londres à l'heure du déjeuner après l'élimination surprise de son pays de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui a permis à Arteta de nommer le milieu de terrain sur le banc pour un match retour à domicile dont l'issue était très incertaine, après un match nul 0-0 au match aller à Anfield.

Ce résultat est d'autant plus précieux que les Gunners ont joué la majeure partie du match à dix, suite à l'expulsion de Granit Xhaka, le cinquième de sa carrière à Arsenal, 24 minutes seulement après le début de la rencontre.

Jeudi, à l'Emirates, Partey, entré en seconde période, a été expulsé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire : il n'a mis que 16 minutes à récolter deux cartons jaunes et à être expulsé en fin de match.

Certes, le doublé de Diogo Jota avait rendu l'expulsion de Partey finalement sans importance pour le résultat global - la qualification de Liverpool pour une finale à Wembley contre Chelsea semblait assurée bien avant l'expulsion du Ghanéen - mais un troisième carton rouge en quatre matches est une preuve flagrante de l'indiscipline d'Arsenal.

Nous devons l'éradiquer complètement

Cela signifie qu'en 2022, Arsenal a reçu trois fois plus de cartons rouges que de buts, et n'a remporté aucune victoire.

Le problème de discipline d'Arsenal est quelque chose qu'Arteta veut "éradiquer complètement".

"Nous avons joué les trois derniers matches à dix et contre les meilleures équipes, vous ne pouvez pas faire cela parce que nous sommes complètement exposés", a déclaré l'Espagnol aux journalistes.

"Il est déjà difficile de les battre, mais à dix, cela devient un vrai défi et ce n'est pas ce dont nous avons besoin avec le nombre de joueurs que nous avons perdus, de ne pas l'avoir à notre disposition.

"Ce n'est pas ce dont nous avons besoin avec tous les joueurs que nous avons laissés sur le carreau. Nous voulons être compétitifs, nous voulons gagner des matches et avoir une bonne série de matches, nous devons rester à 11 joueurs.

L'angoisse de l'adolescence

À 24,2 ans, Arsenal a la moyenne d'âge la plus jeune de tous les onze de départ de Premier League cette saison.

Après un départ laborieux, la jeune équipe d'Arteta, encouragée par les performances éblouissantes de Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, tous deux issus du centre de formation, s'est fermement positionnée dans la course à une place parmi les quatre premiers et à un retour tant attendu en Ligue des champions.

La dernière fois qu'Arsenal a disputé la Ligue des champions, c'était lors de la saison 2016/2017.

L'exubérance de la jeunesse a rajeuni une équipe d'Arsenal et ses supporters qui semblaient parfois sans espoir il y a quelques années, mais il y a un argument correspondant pour dire que cette même inexpérience est à blâmer pour le fléau actuel des cartons rouges.

L'expulsion de Gabriel Magalhaes, 24 ans, lors du choc chaotique contre Manchester City le 1er janvier, résume parfaitement cet argument : le défenseur a reçu deux cartons en l'espace de trois minutes seulement, ce qui a mis son équipe dans l'embarras après une superbe première mi-temps contre le champion de Premier League.

La sortie de Gabriel a permis à Arsenal de s'accrocher, avant que Rodri n'inscrive le but de la victoire pour City en fin de match.

En revanche, à 28 et 29 ans respectivement, Partey et Xhaka sont deux des joueurs internationaux les plus expérimentés d'Arsenal, ce qui laisse à penser que la responsabilité de la vague de cartons rouges de l'équipe incombe à la fois aux jeunes et aux anciens membres de l'équipe.

C'est une responsabilité que Partey accepte, puisque le Ghanéen s'est rendu sur les médias sociaux vendredi pour expliquer son carton rouge contre Liverpool.

"Je suis responsable de tout ce qui s'est passé et j'accepte toutes les critiques", a déclaré Partey.

"Je devrais être plus intelligent pour ne pas me lancer dans une contestation après avoir reçu un carton, mais c'est ma personnalité. J'aime me battre pour chaque ballon.

"J'aime ce club et j'aime mon pays, même si parfois les choses ne se passent pas comme je l'aurais voulu, je continuerais à travailler plus dur pour arranger les choses.

