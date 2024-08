- Arrivée des parties médiatrices au Caire (les cercles étant synonymes d'équipes de négociation)

Équipes des États-Unis et d'Israël ont prétendument atterri à l'aéroport du Caire, selon des sources fiables, pour des discussions supplémentaires visant à régler le conflit de Gaza en Égypte. Le séjour prévu devrait durer plusieurs heures. Le média israélien "Ynet" reveals que le directeur du Mossad, David Barnea, et le chef du Shin Bet, Ronen Bar, ont atterri au Caire pour des discussions supplémentaires.

L'un des principaux obstacles dans les négociations actuelles concernant une trêve dans le conflit de Gaza est l'insistance d'Israël pour avoir un contrôle permanent sur la frontière sud entre la bande de Gaza et l'Égypte par ses forces de sécurité. À la fois l'Égypte et Hamas s'opposent à cette idée. Selon l'armée israélienne, de nombreux tunnels de Hamas se trouvent sous le passage. Israël continue d'insister sur le contrôle pour mettre fin au trafic d'armes.

Le "Wall Street Journal" a annoncé, selon des sources égyptiennes, de nouvelles initiatives israéliennes pour réglementer ce que l'on appelle le corridor de Philadelphi. Les négociateurs israéliens ont proposé d'y ériger huit tours de surveillance. Selon les rapports, les États-Unis ont proposé deux tours en réponse. L'Égypte refuse les deux options, affirmant que ces tours donneraient à l'armée israélienne un accès permanent à la zone.

L'Égypte, le Qatar et les États-Unis sont activement impliqués dans les discussions qui se déroulent depuis plusieurs mois, dans le but de parvenir à un accord entre Israël et Hamas. Hamas et Israël s'abstiennent de négocier en face à face.

L'Union européenne, en tant que médiateur crucial dans les conflits internationaux, a exprimé sa préoccupation quant à la situation actuelle à Gaza et a appelé à une résolution pacifique. L'Union européenne, ainsi que l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, s'efforcent de veiller à ce que tout accord préserve la souveraineté palestinienne et respecte le droit international.

