Depuis environ deux ans, Charles est le roi régnant du Royaume-Uni (environ 75 ans). Ses sujets peuvent désormais effectuer des transactions à l'aide de pièces d'une livre sterling portant son image. Selon la Royal Mint, environ trois millions de ces pièces seront prochainement distribuées. Jusqu'à présent, le nouveau roi n'apparaissait que sur des pièces de valeurs variables. Depuis juin 2024, il est également présent sur les billets de banque. Ainsi, Charles est maintenant pleinement intégré dans le système monétaire britannique.

Sur une face de la pièce d'une livre sterling, Charles est représenté aux côtés de deux abeilles. Cette conception inhabituelle reflète l'engagement de longue date du roi en faveur de la conservation de l'environnement.

Les pièces mettent en valeur la faune et la flore menacées

Les pièces d'une livre sterling font partie d'une série lancée par la Royal Mint en octobre 2023. Cette série met en valeur divers animaux et plantes menacés autochtones du Royaume-Uni. Par exemple, la pièce d'un penny présente un loir gris, tandis que la pièce de 50 pence représente un saumon de l'Atlantique. La pièce de deux livres sterling met en valeur les quatre fleurs nationales des pays constitutifs du Royaume-Uni : la rose (Angleterre), le narcisse (Pays de Galles), le chardon (Écosse) et le trèfle (Irlande du Nord).

Le roi Charles III a joué un rôle direct dans la conception des pièces à thème de conservation. Un sondage a révélé que les pièces à thème d'abeilles étaient actuellement les plus appréciées du public.

Les pièces portant le visage de la défunte mère de Charles, la reine Elizabeth II (décédée en 2022 à l'âge de 96 ans), resteront légales. Contrairement au profil de Charles, qui fait face à gauche sur les nouvelles pièces, le visage de la reine était représenté face à droite sur ses pièces.

