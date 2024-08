- Arrêtez d'utiliser ce langage de cette façon.

Pris quelques kilos supplémentaires : la dernière mise à jour de Duden a ajouté 3 000 mots, tels que "centrale électrique sur balcon", "billet Allemagne", "ChatGPT", "granola", "colle climatique" et même "conflit en Ukraine".

"Duden sert de miroir à son temps. Ces mots nous donnent un aperçu des trois à quatre dernières années", a commenté la directrice de la rédaction Kathrin Kunkel-Razum de l'agence de presse allemande. Mardi prochain, après une pause de quatre ans, la 29e édition du guide orthographique allemand le plus connu sera publiée.

Des mots comme "viande végétarienne" ou "incident météorologique grave" reflètent l'époque

Avec 151 000 entrées, l'édition imprimée est plus complète que jamais. Selon Kunkel-Razum, les principaux changements linguistiques des dernières années peuvent être classés en trois catégories : crise, guerre et cuisine.

Par exemple, la "pandémie de COVID-19" a droit à une nouvelle entrée - aux côtés de "test antigénique rapide" ou même de "négationniste COVID-19". Des mots comme "incident météorologique grave", "système de défense aérienne", "situation de pénurie de carburant" et "paquet de secours" nous rappellent les crises dans différents secteurs. Les changements dans les habitudes alimentaires sont reflétés par des mots comme "viande végétarienne", "sac à légumes", "pâte de sésame" ou même "gril de contact".

Duden supprime les mots peu utilisés comme "réfrigérateur" et "téléphone UMTS"

Depuis sa création, l'équipe de rédaction de Duden évalue et supprime régulièrement les mots peu utilisés. Dans cette édition, 300 mots ont été supprimés, selon Kunkel-Razum. Parmi les termes éliminés figurent "frigidaire" (réfrigérateur), "téléphone UMTS" et le terme est-allemand "rationalisateur" pour un employé ayant des tâches de rationalisation. Également supprimées sont les orthographes désormais inacceptables, comme "thon" et "spaghetti".

"Il est plus difficile de supprimer des mots que d'en ajouter", a déclaré la linguiste. Demontrer qu'un mot est peu utilisé est plus difficile que de montrer qu'il est souvent utilisé. Et parfois, les suppressions sont annulées. Le terme "voiture de maître" (pour une voiture d'enfant) était absent du Duden précédent et a depuis retrouvé sa place. "Nous avons reçu des plaintes concernant la suppression de ce mot", a expliqué Kunkel-Razum.

Une virgule avant un infinitif étendu est à nouveau obligatoire

Jadis considérée comme impérative, l'autorité de Duden a été remise en question après la réforme orthographique de 1996. Le Conseil de l'orthographe allemande, qui publie le "livre de règles officiel", détient désormais ce titre. Ce livre de règles se compose d'une section de règles et d'une liste de mots. Des ouvrages comme Duden rendent ces règles utilisables dans la vie quotidienne.

Selon Kunkel-Razum, la nouvelle édition comprend les ajustements orthographiques approuvés par le Conseil de l'orthographe allemande lors de sa dernière réunion, qui s'est terminée en 2023. Cela inclut la règle selon laquelle une virgule précédant un infinitif étendu est à nouveau obligatoire.

