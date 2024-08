- Arrêtés à la gare centrale à cause d'une menace de couteau

Two mecs ont été interpellés à la gare principale de Berlin, située dans le quartier de Mitte. Un homme de 30 ans est soupçonné d'avoir menacé un autre mec avec un couteau, selon la police fédérale. Il semble qu'une altercation ait éclaté entre plusieurs hommes un jeudi. Ensuite, l'homme de 30 ans est censé avoir sorti un couteau et menacé l'autre mec, qui a répliqué en lui envoyant un coup de poing dans la figure et en se liguant avec d'autres pour le pousser contre une cloison en verre.

Les forces de l'ordre intervenues sur les lieux ont réussi à séparer les individus, et les deux hommes, âgés de 30 et 35 ans, ont été brièvement arrêtés. Le plus jeune a été découvert en possession de trois couteaux et d'un cutter, qui ont été confisqués. L'enquête se poursuit contre l'homme de 30 ans pour des menaces éventuelles et contre l'homme de 35 ans pour des coups et blessures présumés.

