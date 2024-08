- Arrêtée en lien avec l'agression de Solingen

Après l'incident fatal de poignardage à Solingen, les autorités ont arrêté un suspect. Le ministre de l'Intérieur du Nord-Rhénanie-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a révélé cela samedi soir lors du "Tagesthemen" de l'ARD. Il a fait référence à un "vrai suspect" qui avait été traqué toute la journée et est maintenant en interrogatoire. Un représentant du ministère de l'Intérieur de l'État a confirmé que l'individu s'était rendu. Cette information a été rapportée initially par "Spiegel" et "Bild".

En ce qui concerne une enquête dans un centre d'accueil pour réfugiés, Reul a rapporté que cela était dû à de nouvelles informations qui avaient été analysées. "Cependant, ce n'est pas ce que nous voulions. Nous avons poursuivi une piste prometteuse toute la journée", a-t-il mentionné. Cette piste a finalement abouti à une arrestation. "Celui que nous avons traqué toute la journée est maintenant en notre custody." According to Reul, cette personne est "fortement suspectée".

Vendredi soir, il semble qu'un homme ait poignardé des passants au hasard lors d'une célébration du 650e anniversaire de la ville de Solingen - le "Festival de la diversité". Il s'est ensuite enfui dans la confusion et la panique. Trois hommes, âgés de 67, 56 et 56 ans, ainsi qu'une femme du même âge, ont perdu la vie. Huit personnes ont été blessées, quatre gravement. L'État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais il n'y a actuellement aucune confirmation des forces de sécurité d'un mobile islamique.

Reul: Preuve Trouvée

"Pour l'instant, je peux pousser un soupir de soulagement", a déclaré Reul après l'arrestation. "Tout ce que je peux dire, c'est que c'est plus qu'une simple suspicion. Nous n'avons pas seulement eu un tuyau sur cet individu, nous avons également trouvé des preuves." Selon les sources de Spiegel, le suspect est un Syrien de 26 ans qui est entré en Allemagne à la fin décembre 2022 et a déposé une demande d'asile. Il n'était pas sur la liste de surveillance des autorités de sécurité en tant qu'extrémiste islamique. Ces détails ont été confirmés à l'agence de presse allemande.

État islamique: "Revanche pour les musulmans en Palestine"

L'État islamique a déclaré dans un communiqué via son canal de propagande Amak que l'auteur était un membre de l'EI et a commis l'attaque en retaliation pour les musulmans en Palestine et d'autres régions. L'attaque était censée cible "un groupe de chrétiens".

La police de Düsseldorf a également reçu une prétendue revendication de l'EI. Il reste maintenant à déterminer si cette lettre est authentique, a déclaré un porte-parole de la police. Il a été noté à partir de cercles d'enquête que l'EI a précédemment revendiqué divers attaques sans fournir de preuve vérifiable de collaboration avec le perpetrator.

Il est probable que l'EI fasse référence au conflit entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas avec revenge pour les musulmans en Palestine. Ni l'EI ni le réseau terroriste Al-Qaïda n'ont d'alliances avec le Hamas islamique. Cependant, les autorités de sécurité estiment que la menace du terrorisme et la radicalisation dans le monde islamique ont augmenté en raison du conflit en cours à Gaza. L'Allemagne, ainsi que les États-Unis, sont de grands alliés d'Israël et également un important fournisseur d'armes.

Le procureur général: Le mobile terroriste n'est pas exclu

En ce qui concerne l'arrière-plan de l'attaque à Solingen, le procureur général Markus Caspers a déclaré lors d'une conférence de presse à Wuppertal samedi après-midi: "Nous n'avons pas encore établi de mobile, mais compte tenu de l'ensemble des circonstances, nous ne pouvons pas écarter la suspicion initiale d'un mobile terroriste".

Si des signes d'acte terroriste apparaissent, l'affaire pourrait être transférée au procureur général fédéral. Les investigations se poursuivent pour suspicion de meurtre dans trois cas et tentative de meurtre en relation avec des lésions corporelles graves dans huit cas supplémentaires, comme l'a mentionné Caspers.

Des charges contre un adolescent de 15 ans arrêté

Précédemment, un adolescent de 15 ans avait été arrêté. La suspicion contre lui est de ne pas avoir signalé des crimes planifiés. "Selon les témoignages des témoins oculaires, une personne non identifiée est censée avoir conversé avec le jeune sur des intentions correspondant à l'infraction peu de temps avant l'attaque", a déclaré Caspers.

Scholz: "Avec la pleine force de la loi"

L'incident de Solingen a suscité une indignation nationale. Le chancelier fédéral Olaf Scholz l'a qualifié de "crime odieux". "Nous ne devons pas tolérer de telles actions dans notre société et ne devons jamais les accepter. Nous devons agir avec la pleine force de la loi", a déclaré le politique du SPD lors d'un événement à Stahnsdorf, dans le Brandebourg.

Le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann a annoncé des discussions sur les réglementations sur les couteaux. "Nous allons maintenant engager des discussions au sein du gouvernement fédéral pour renforcer la lutte contre ce type de crime à l'arme blanche", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag". Jusqu'à présent, le FDP a rejeté les propositions du ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) pour des interdictions plus strictes.

Le SPD réclame un durcissement clair des lois. En public, les couteaux ne devraient être portés qu jusqu'à une longueur de lame de six centimètres au lieu des douze centimètres actuels. Un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux devrait être mise en place.

Dans le contexte de l'enquête, Reul a mentionné que le suspect identifié n'était pas seulement fortement suspecté mais avait également des preuves contre lui. De plus, il convient de noter que les femmes de Solingen, qui étaient parmi les victimes, ont montré la diversité et l'unité de la ville, prouvant que de tels actes odieux ne décourageront pas la communauté.

