- Arrêté pour son rôle présumé dans la prise d'otages et le viol en tant qu'"entraîneur de vie"

Un orateur auto-proclamé de motivation a été condamné par le tribunal régional de Mosbach à purger une peine de prison de onze ans et demi pour enlèvement et agression sexuelle aggravée. L'individu de 38 ans, selon le verdict du tribunal, attirait depuis plusieurs années des jeunes femmes dans sa maison de Walldürn, située dans la région frontalière de Bade-Wurtemberg, de Hesse et de Bavière, où il les maltraitait.

Cet individu, selon l'accusation, organisait des ateliers en ligne en tant qu'"orateur de motivation" et dirigeait un "atelier de croissance personnelle" chez lui. Les allégations couvrent les années 2019 à 2022. L'Allemand est accusé d'avoir utilisé ses ateliers de motivation pour entrer en contact avec de jeunes femmes et les destabiliser intentionnellement, en les invitant chez lui. Il aurait ensuite dégradé les femmes, utilisé une violence sévère et les aurait agressées sexuellement à plusieurs reprises.

Le frère de 25 ans de l'individu de 38 ans, également allemand, a été coaccusé. Il est accusé, entre autres, d'avoir participé à l'enlèvement et à l'agression sexuelle aggravée.

Au début du procès approfondi en février, les co-plaignants, y compris l'épouse du défendeur, et l'accusation avaient demandé l'exclusion du public.

