Arrêté pour le meurtre de Johnny Wactor.

Plusieurs individus ont tenté de voler le convertisseur catalytique de la voiture d'un acteur en mai. Lorsque l'acteur, Johnny Wactor, les a surpris en flagrant délit, les voleurs ont ouvert le feu. Le trentenaire est décédé de ses blessures à l'hôpital.

Dans l'affaire de meurtre de l'acteur Johnny Wactor ("General Hospital"), le département de police de Los Angeles a arrêté quatre suspects. Âgés de 18 à 22 ans, les hommes viennent de différentes villes du comté de Los Angeles. Trois sont inculpés de meurtre et un de complicité. Un communiqué de presse a indiqué que des mandats de perquisition ont été exécutés, permettant de saisir des preuves supplémentaires menant à l'arrestation des suspects.

Wactor a été abattu tôt le 25 mai alors qu'il surprenait des voleurs tentant de voler le convertisseur catalytique de sa voiture. La police a rapporté que Wactor rentrait à sa voiture après le travail dans un bar sur le toit avec un collègue lorsqu'il a repéré trois hommes en train de trafiquer sa voiture. L'un des hommes a ouvert le feu sur Wactor sans avertissement, le blessant mortellement.

Les suspects ont pris la fuite en voiture, et Wactor a été transporté à l'hôpital où il est décédé plus tard. Le 5 août, la police a publié des images de surveillance des suspects et de la voiture de fuite, appelant le public à les aider à les identifier.

Lors d'une conférence de presse cette semaine, la mère de Wactor, Scarlett Wactor, a décrit son expérience avec la perte. "Le chagrin est mon compagnon constant", a-t-elle déclaré. "Je ne peux pas lui souhaiter un heureux 38e anniversaire le 31 août. Je ne peux pas lui demander s'il rentre pour Noël. Je ne peux pas lui demander comment s'est passée sa journée."

Lors de la conférence de presse, Scarlett Wactor a exprimé ses sentiments concernant la perte de son fils, en déclarant : "Je ne peux pas célébrer son anniversaire ou Noël sans lui, et c'est déchirant de ne pas pouvoir demander comment s'est passée sa journée." Avec l'arrestation de quatre suspects en relation avec la mort de Johnny Wactor, le département de police de Los Angeles a mis en évidence l'importance de leur travail pour protéger les artistes comme lui, en garantissant que "la communauté du divertissement est plus sûre maintenant que ces individus sont hors des rues".

