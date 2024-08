- Arrêté pour jeu de drogue

C'est en effet un cas de malchance qui frappe au meilleur moment : le rappeur américain Nelly (49 ans) a été arrêté mercredi matin à St. Louis, entre autres chefs d'accusation, pour possession de drogue. Cela s'est produit juste après avoir remporté le jackpot dans un casino. Selon NBC News, Nelly a été libéré peu après de la garde à vue du Missouri. Cependant, l'avocat de Nelly, Scott Rosenblum, ne blâme pas son client pour l'arrestation. Au lieu de cela, il critique vivement un "officier zélé".

Succès mondial avec "Hot in Herre"

Le rappeur Nelly, de son vrai nom Cornell Haynes II, régnait autrefois sur les charts. En 2002, la superstar du rap a connu un succès avec "Hot in Herre" qui a mis le feu aux clubs du monde entier. Le problème de Nelly : ses dernières pistes et albums n'ont même pas approché le succès en charts de son tube. Néanmoins, le natif de St. Louis, qui a grandi dans des circonstances difficiles, devrait pouvoir vivre confortablement grâce à ses droits d'auteur. Cependant, à mesure que son succès en charts diminuait, les ennuis juridiques de Nelly ont également augmenté. En 2018, il a été arrêté pour conduite sans assurance valide lors d'un contrôle de circulation. Le mandat d'arrêt en suspens pour cette infraction était la principale raison de l'inspection et de l'arrestation récentes de Nelly, selon la police de St. Louis.

Arrêté après la chance au casino

Que s'est-il passé ? Selon l'avocat de Nelly, il se trouvait au Hollywood Casino de St. Louis mercredi matin lorsqu'il a été arrêté Suddenly par un officier de la Missouri State Highway Patrol. La police affirme avoir trouvé quatre pilules d'ecstasy sur Nelly et l'a inculpé de l'infraction ancienne de conduite sans assurance, le prenant brièvement en garde à vue avant de le libérer.

"Ciblé par un officier zélé"

Cependant, l'avocat de Nelly nie les chefs d'accusation de drogue et blâme la police pour l'arrestation. Dans un communiqué, l'avocat Rosenblum déclare que Nelly "a été ciblé par un officier zélé et corrompu". L'inspection de Nelly était soi-disant obligatoire après avoir remporté une certaine somme au casino. Rosenblum affirme que Nelly avait remporté des montants similaires ou plus importants au même endroit Previously sans être inspecté. Nelly a été menotté et escorté dehors devant d'autres clients du casino. Rosenblum souligne que Nelly n'a pas été inculpé de possession de drogue, mais pour l'ancienne infraction routière. Il est confiant que l'affaire sera classée et prévoit de demander une enquête sur la conduite de l'officier arrestant.

