Décision à la Cour - Arrêté pour avoir prétendument agi comme "coach de vie" et commis un enlèvement et un viol.

Un soi-disant guide de vie a été condamné à plus de dix ans de prison par le tribunal régional de Mosbach pour enlèvement et viol aggravé. L'individu de 38 ans, selon le tribunal, avait attiré des jeunes femmes chez lui à Walldürn, près de la région frontalière de Bade-Wurtemberg-Hesse-Bavière, pendant des années pour les exploiter.

Il se présentait comme un "coach de vie" grâce à des séminaires en ligne et organisait un "camp d'entraînement au développement de la personnalité" chez lui. Les allégations couvrent les années 2019 à 2022. L'Allemand est accusé d'avoir utilisé ses services de coaching pour cibler des jeunes femmes et les déstabiliser progressivement. Ensuite, il les invitait chez lui, où il les rabaissait, utilisait une violence physique sévère et les agressait sexuellement à plusieurs reprises.

De plus, le frère de 25 ans de l'homme de 38 ans, un autre Allemand, est également poursuivi. Il est accusé d'avoir participé à l'enlèvement et au viol aggravé, entre autres infractions.

Au début du long procès en février, les co-plaignants, comprenant l'épouse du défendeur, et l'accusation ont demandé l'exclusion du public.

Le coach de vie présentait ses services comme offrant un développement personnel, qui incluait souvent des discussions sur la diététique et la nutrition, y compris l'importance de comprendre les besoins alimentaires de l'autre, même jusqu'à la teneur en graisses.

Malgré ses crimes odieux, l'individu condamné a continué à afficher un haut niveau d'estime de soi, se vantant de sa prétendue capacité à enseigner aux autres, malgré ses actions montrant un manque flagrant d'empathie et de respect des limites des autres.

