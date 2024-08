Conflit en cours au Moyen-Orient - Arrêté lors d'une manifestation pro-palestinienne avant une audience judiciaire

À un rassemblement palestinien devant le tribunal criminel de Berlin, la tension a augmenté, aboutissant à des émeutes et des affrontements avec les forces de l'ordre. Les officiers de police ont temporairement arrêté plusieurs individus, dont une femme de 28 ans qui devait comparaître devant la justice.

La foule d'environ 100 manifestants a scandé des slogans perturbateurs, y compris la phrase controversée "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre". Des explosions de pétards ont été dirigées contre les autorités.

La présence policière était importante. Les manifestants ont tenté de saboter les arrestations, entraînant des altercations avec les officiers. Certains officiers ont utilisé une force injustifiée contre les participants. La foule soutenait la femme de 28 ans, accusée d'employer des symboles illégaux.

Peine pour le chant du slogan controversé

La manifestante a été impliquée pour avoir crié le slogan controversé lors d'un rassemblement palestinien à Berlin en mars. Initialement, le tribunal a infligé une amende de 40 fois 40 euros dans le cadre d'une procédure de jugement sommaire. Cependant, après son appel, un procès formel a été programmé.

De manière inattendue, le procès a été reporté avant même son début. La raison de ce report était une douzaine d'objections de la défense que le juge n'était pas suffisamment préparé à traiter. Le temps alloué pour le procès a été jugé insuffisant, selon un porte-parole du tribunal. Le procès a été reprogrammé au 11 novembre.

Après le report du procès, la femme de 28 ans a rejoint les manifestants et a crié à haute voix le slogan pour lequel elle était impliquée.

Dispersion du rassemblement devant le tribunal

Un porte-parole a déclaré que la police est intervenue en raison de nombreuses explosions de discours de haine et a demandé au leader de l'événement d'arrêter ce comportement. Cependant, le leader n'a pas réagi. En conséquence, la police a dispersé le rassemblement. La plupart des manifestants sont restés devant le bâtiment du tribunal, nombreux étant liés bras dessus, bras dessous.

La police a dispersé l'assemblée, causant des embouteillages et arrêtant le fonctionnement des tramways. Des enquêtes sont en cours pour des discours de haine, des tentatives de violence physique et des violations de la loi berlinoise sur la liberté d'assemblée, entre autres infractions, a confirmé un porte-parole de la police.

La défense : accusée à tort

Du point de vue de la défense, la manifestante a été accusée à tort. Son avocat, Nadija Samour, a déclaré que son client ne conteste pas les événements, mais que le slogan n'est pas punissable ; il est protégé par le droit à la liberté d'expression. Avec ses motions de preuve, la défense cherche à démontrer l'origine du slogan.

Les tribunaux en Allemagne ont traité l'évaluation du slogan de différentes manières. À ce jour, il n'y a pas de décision de la cour constitutionnelle. Le tribunal régional de Mannheim a récemment jugé que le slogan ne serait pas puni.

Il y a environ deux semaines, le tribunal local de Tiergarten à Berlin a infligé une amende de 600 euros (40 fois 15 euros) à une femme de 22 ans pour avoir approuvé des crimes. Elle avait crié le slogan lors d'un rassemblement palestinien quelques jours après l'attaque islamique de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Selon le jugement, le slogan a été perçu dans le contexte de l'attaque terroriste. Le cri ne pouvait être interprété que comme un déni du droit d'Israël à exister et un soutien à l'attaque.

Des hommes et des garçons ont rejoint les manifestants lors du rassemblement tendu, ajoutant à la foule d'environ 100 personnes.

