- Arrête les tirs du gardien de but de Frohms.

Deux semaines après avoir pris ses fonctions en tant que nouvel entraîneur de l'équipe féminine allemande de football, Christian Wüek a rencontré son premier obstacle. La gardienne nationale Merle Frohms a annoncé sa retraite surprise de l'équipe nationale à l'âge de 29 ans, après 52 matches internationaux. "Physiquement et mentalement épuisant" étaient les tournois majeurs qu'elle a mentionnés, qu'elle a joués pour VfL Wolfsburg.

Cette décision, qu'elle avait longuement réfléchie, ne pouvait être renversée par Wüek - à son grand désarroi. "J'aurais aimé travailler avec Merle", a-t-il déclaré. Il avait fait savoir à Frohms, qui aurait joué un rôle important dans leurs plans, lors d'une conversation personnelle. Cependant, Frohms assistera désormais au débuts de Wüek contre l'Angleterre le 25 octobre à Wembley, depuis son canapé.

Frohms : "Pas une partie de plaisir"

"Depuis la Coupe du monde l'an dernier, la décision de prendre ma retraite de l'équipe nationale après les Jeux olympiques de Paris a été difficile pour moi", a confié Frohms. Elle a fait ses débuts en équipe nationale le 6 octobre 2018, lors d'une victoire 3-1 contre l'Autriche à Essen.

Son plus grand exploit est intervenu en 2022, en tant que vice-championne d'Europe en Angleterre, en tant que gardienne titulaire lors de l'EM. Elle était également présente dans tous les matchs lors de l'élimination précoce de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2023 en Australie.

"Représenter mon pays en tant que numéro un lors de deux tournois majeurs a été un honneur pour moi", a résumé Frohms. À l'avenir, elle prévoit de se consacrer entièrement à VfL Wolfsburg, vice-championne et vainqueur de la coupe. Elle se réjouit également d'avoir plus de temps pour sa famille et ses amis, après des années intenses avec le double fardeau sportif.

Une nouvelle opportunité sous Wüek

La décision de prendre sa retraite de Frohms n'était reportedly pas liée à la décevante performance de l'Allemagne aux Jeux olympiques. Cependant, son prédécesseur Horst Hrubesch a opté pour Ann-Katrin Berger, âgée de 33 ans, plutôt que Frohms en tant que gardienne.

Berger a réalisé une performance remarquable lors du tournoi et a aidé l'Allemagne à remporter la médaille de bronze grâce à son arrêt de penalty lors du match pour la troisième place. Elle a également été nommée Footballeuse de l'année peu après.

Avec Wüek, un remaniement était prévu dans le département des gardiens. "Pour moi, il y a deux numéros un", a déclaré l'ancien professionnel de Bundesliga il y a un peu plus de deux semaines.

