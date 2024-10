Arrêté à Munich pour agression mortelle

Une semaine après un incident mortel au centre-ville de Munich, impliquant des attaques graves et des blessures à la tête mortelles infligées à un homme de 57 ans, les autorités ont confirmé l'arrestation du principal suspect. L'annonce a été faite tôt dans la journée, avec plus de détails à suivre plus tard. L'enquête en cours se concentre sur des chefs d'accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Selon Bild, le suspect a été arrêté à Düsseldorf à l'âge de 30 ans. Les motifs de l'attaque sont toujours en cours d'enquête, avec des indices suggérant que le suspect et la victime se connaissaient.

Blessures à la tête

Le rapport d'autopsie a révélé que la victime avait subi des blessures, notamment des impacts à la tête. Des images vidéo troublantes ont suggéré une confrontation tumultueuse le 25 septembre, selon les enquêteurs. Peu après, l'homme a été découvert dans un état critique près de la fontaine de Neptune, succombant finalement à ses blessures.

Initialement, la police a mené une chasse à l'homme pour plusieurs suspects, arrêtant finalement deux individus. L'un d'eux a été convoqué uniquement pour être entendu en tant que témoin, tandis que l'autre a été placé en détention pour des allégations de coups et blessures et relâché.

Les enquêteurs ont effectué des recherches approfondies dans trois résidences à Munich, believed to be the abode of the 30-year-old suspect. Clothing discovered during the search was strongly suspected of having been worn by the suspect during the attack.

La police a déployé des caméras de surveillance extensives dans leur poursuite du suspect polonais, qui n'était pas enregistré avec une résidence fixe en Allemagne. Le Jardin botanique ancien, un point chaud criminel connu à Munich, est devenu le centre de leur recherche en raison des images de caméras de surveillance capturées au moment de l'incident.

Le rapport d'autopsie a classé la cause de la mort de l'homme de 57 ans comme des blessures à la tête graves, ce qui pourrait avoir entraîné un meurtre ou un homicide. L'enquête en cours pourrait révéler si le principal suspect, arrêté à Düsseldorf, est responsable de ces chefs d'accusation.

