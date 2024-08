- Arrêté à la suite d'un incident de coupe à Solingen.

En ce qui concerne l'incident de poignardage à Solingen, les autorités ont arrêté un individu dans un centre d'hébergement pour réfugiés situé dans la ville. Les enquêtes en cours cherchent à établir tout lien éventuel avec l'incident, selon un porte-parole de la police à l'agence de presse Deutsche Presse-Agentur. Les détails concernant l'identité du suspect n'ont pas encore été divulgués.

Précédemment, les forces de l'ordre ont mené une perquisition dans le centre d'hébergement pour réfugiés précédemment situé dans l'ancien bureau des impôts de Solingen. Cela a été fait suite à des informations reçues, les opérations policières en cours étant à l'origine de cette action. Une équipe d'intervention spéciale a également été déployée, et la zone a été entourée par un grand nombre d'officiers.

Simultanément, un communiqué de responsabilité du groupe terroriste État islamique (EI) est apparu. L'auteur présumé de l'attaque était présenté comme un membre de l'EI et le responsable de l'incident, ayant entraîné la mort de trois personnes et blessé grièvement huit autres. Selon l'EI, cela aurait été fait en "représailles pour les musulmans en Palestine et ailleurs", selon un porte-parole d'Amaq. La police de Düsseldorf a déclaré qu'elle vérifierait l'authenticité de cette affirmation. Il a été noté que l'EI a revendiqué à plusieurs reprises des incidents sans preuve solide d'un lien réel avec le coupable.

L'autorité chargée de l'accusation n'a pas écarté un mobile terroriste derrière le crime avant l'arrestation et la revendication de responsabilité. "Nous n'avons pas encore découvert de mobile, mais compte tenu de l'ensemble des circonstances, nous ne pouvons pas écarter le soupçon initial d'un mobile terroriste", a déclaré le procureur général Markus Caspers lors d'une conférence de presse à Solingen. Aucun autre mobile n'est actuellement apparent. Si des indices d'un acte terroriste apparaissent, l'affaire pourrait être transférée au procureur général fédéral.

Un individu âgé de 15 ans a été arrêté le matin, mais la police ne considère pas cette personne comme le coupable. Selon les témoins oculaires, une personne inconnue aurait parlé à l'adolescent juste avant le crime de ses intentions liées au crime, selon Caspers. L'identité de cette personne reste inconnue.

Au cours de l'attaque lors d'une fête locale le vendredi soir, trois personnes ont perdu la vie - deux hommes, âgés de 67 et 56 ans, et une femme, âgée de 56 ans. Huit personnes ont été blessées, quatre d'entre elles grièvement. L'auteur de l'attaque aurait semble-t-il choisi ses victimes au hasard. Il a ensuite pris la fuite dans la confusion qui a suivi le crime. La police de Solingen a recommandé aux habitants de la ville d'être prudents le samedi.

Lire aussi: