Arrêt temporaire des activités de trois défenseurs de l'environnement à Sylt

Sylt, connue pour ses somptueuses mises en scène de voitures de luxe, d'avions privés et de champagne, n'a pas été épargnée par les controverses. Il n'est donc pas surprenant que la récente agitation à l'aéroport de Sylt par trois individus affiliés à The Last Generation n'ait pas surgi de nulle part. Les autorités locales sont désormais intervenues en réponse à cet événement.

Suite à l'incident à l'aéroport de Sylt, les activistes participants du mouvement climatique The Last Generation ont été interdits temporairement de l'île : "Une interdiction de résider sur l'île de Sylt pendant 14 jours a été imposée aux trois individus", a déclaré un porte-parole de la Direction de police de Flensburg. L'interdiction est valable jusqu'au 23 août.

Cependant, cette interdiction ne s'applique pas à tous les visiteurs arrivant sur Sylt en train, en ferry ou en avion. La proportionnalité de ces contrôles généralisés est remise en question en raison du manque de personnel, comme l'a souligné le porte-parole. L'application de l'interdiction sera effectuée pendant leur présence quotidienne sur l'île.

Procédures judiciaires après Sylt : Ouvertures d'instruction

Le parquet de Flensburg examine actuellement des charges contre les trois activistes liés à l'alliance. Ils sont accusés de dommages aux biens et de violation de propriété. La date exacte des audiences n'a pas encore été déterminée.

Deux activistes de The Last Generation s'étaient attachés au sol à côté d'un avion privé à l'aéroport de Sylt le 10 août. Leur tentative de peindre l'avion a échoué en raison de l'intervention rapide du personnel de l'aéroport.

Un troisième activiste a été arrêté à la clôture par la police et emmené. Les deux femmes ont également été détachées du sol et emmenées dans un véhicule de police. Avant d'entrer sur le terrain de l'aéroport, les activistes avaient coupé un passage dans la clôture de l'aéroport.

The Last Generation visait à défigurer l'avion privé avec le message "Le pétrole tue". Ils estiment que les individus riches et les corporations contribuent de manière disproportionnée au changement climatique. Selon eux, l'élite riche, comme les propriétaires d'avions privés, de limousines et demegayachts, renonceraient volontiers à ces luxes. Ils croient que des mesures législatives sont nécessaires pour réduire leur empreinte carbone.

