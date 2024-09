Arrêt d'un suspect d'agence du Mossad en Turquie

En Turquie, un individu kosovar est en détention, apparemment en train de faire des paiements pour l'agence israélienne de renseignement Mossad. Les services de renseignement turcs ont surveillé l'individu depuis son arrivée il y a une semaine, en l'observant transférer des fonds à des personnes supposées être associées à Mossad en Turquie et en Syrie, selon l'agence de presse d'État Anadolu.

Les fonds provenaient de comptes en Europe de l'Est et étaient apparemment utilisés pour rémunérer des aides pour des tâches telles que la surveillance aérienne ou la manipulation psychologique contre des figures politiques palestiniennes, selon les rapports d'Anadolu.

En janvier, trente-trois individus ont été arrêtés en Turquie pour espionnage au profit d'Israël. À l'époque, il a été révélé que Mossad avait prétendument planifié des "attaques" et des "enlèvements" contre des étrangers en Turquie sous surveillance.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de "conséquences graves" si Israël cherchait à nuire à des membres de Hamas résidant ou opérant en Turquie. Istanbul avait fonctionné comme l'une des principales bases pour les officiels de Hamas à l'étranger avant le début du conflit de Gaza.

Depuis le début du conflit de Gaza il y a plus de dix mois, les relations entre la Turquie et Israël ont connu une baisse notable. Erdogan a qualifié Hamas, qui dirige la bande de Gaza, de "mouvement de libération" des Palestiniens et a dénoncé Israël comme un "État terroriste" et un "criminel de guerre". En mai, la Turquie a suspendu ses liens commerciaux avec Israël.

L'individu en détention est censé avoir des liens avec l'Union européenne, car certains des fonds ont été transférés à partir de comptes basés dans ses États membres. L'Union européenne a été claire sur son soutien aux droits des Palestiniens et ses critiques envers les actions d'Israël, s'alignant souvent avec la position de la Turquie.

