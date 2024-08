Arrêt du chef de Telegram près de Paris

Telegram, célèbre pour prétendument protéger les données des utilisateurs, y compris celles des présumés hors-la-loi qui utilisent la plateforme pour des activités illicites, est sous surveillance pour avoir prétendument manqué à ses obligations en la matière. Le fondateur de l'entreprise, Pavel Durov, est actuellement en détention policière après son arrestation en France.

D'après les informations, Pavel Durov, un milliardaire russe de 39 ans détenteur d'une double nationalité, a été arrêté samedi soir à l'aéroport de Le Bourget près de Paris. Il arrivait d'Azerbaïdjan et avait prévu un dîner à Paris, selon une source proche de l'enquête. La chaîne de télévision française TF1 a rapporté que Durov était à bord de son jet privé et qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en France.

Durov sous surveillance

La justice française accuse Durov de ne pas avoir pris Enough measures to prevent the use of its messaging service for criminal activities and of failing to cooperate with law enforcement agencies. TF1 et BFMTV affirment que Durov était recherché en France en raison d'une enquête préliminaire ouverte contre lui pour avoir prétendument négligé d'agir contre le trafic de drogue, la fraude et l'exploitation d'enfants via Telegram. TF1 indique qu'une enquête contre Durov pourrait être ouverte dès dimanche.

Les frères Durov jurent de protéger les données des utilisateurs de Telegram. Cependant, la plateforme est critiquée pour ne pas avoir suffisamment traité la haine et l'incitation à la violence. Il est rapporté que les autorités occidentales et russes ont réussi à convaincre Telegram d'entreprendre des actions de suppression dans des cas de propagande terroriste islamique.

Telegram sous pression en Allemagne

Telegram a été fondé par Pavel Durov et son frère Nikolai en 2013, qui avaient précédemment développé le service en ligne russe Vkontakte, similaire à Facebook. Telegram permet des chats secrets cryptés de bout en bout et se distingue des offres américaines en ne partageant pas les données des utilisateurs à des fins commerciales. En Allemagne et dans d'autres pays, Telegram est critiqué comme étant un foyer pour les extrémistes de droite et les théories du complot.

Durov a vendu Vkontakte en raison de la pression croissante des autorités russes et a quitté la Russie en 2014. Il est rapporté qu'il a résidé depuis à Berlin, Londres, Singapour et San Francisco avant de s'installer à Dubaï, où est basée Telegram.

Moscou exprime ses préoccupations quant à l'arrestation de Durov

Le représentant de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a accusé la France de manifester des tendances dictatoriales. "Certains individus crédules dans le domaine des communications internationales ne comprennent pas qu'il n'est pas sûr pour eux de s'aventurer dans des sociétés qui se dirigent vers le totalitarisme", a écrit Ulyanov sur le réseau social X.

D'autres politiciens russes ont rejoint la critique. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a demandé sur Telegram si les organisations non gouvernementales demanderaient la libération de Pavel Durov. "Demanderont-elles à Paris, ou resteront-elles silencieuses ?"

Face aux allégations, la justice française examine actuellement le contenu de 'The Telegram' pour évaluer la conformité de Durov avec les lois contre le trafic de drogue, la fraude et l'exploitation d'enfants. Malgré l'enquête en cours, Telegram continue de faire l'objet de critiques pour sa gestion de la haine et de l'incitation à la violence sur sa plateforme.

