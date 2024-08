- Arrêt à l'aéroport de Hanovre après près de 1000 transgressions

Les agents des forces de l'ordre ont arrêté un individu à l'aéroport de Hanovre, qui avait un passé chargé de soupçons de crimes. L'homme de 41 ans voyageait depuis Antalya, en Turquie, et les autorités ont rendu cette information publique. Lors de la fouille douanière, ils ont découvert deux mandats d'arrêt en vigueur - un mandat national et un mandat international - contre lui.

Il est suspecté d'avoir vendu des substances interdites à 989 reprises entre 2013 et 2018. De plus, la base de données des personnes recherchées indique deux cas de détention de grandes quantités de drogues illicites, un cas d'obtention illégale de narcotiques et un cas où il est suspecté d'inciter d'autres personnes à se procurer des substances illicites.

L'homme a été placé en détention et doit comparaître devant un juge plus tard dans la journée. Le mandat d'arrêt est valable depuis 2019.

Suite à son arrestation à l'aéroport de Hanovre, les autorités prévoient de le présenter devant le tribunal à Hanovre.

