- Arnold Schwarzenegger reçoit un doctorat honorifique pour ses contributions à l'action climatique.

Acteur populaire et défenseur de l'environnement Arnold Schwarzenegger, célèbre pour son rôle dans "Terminator" et pour avoir été gouverneur de l'État de Californie, recevra un doctorat honoris causa de la prestigieuse Hertie School, située à Berlin. La cérémonie aura lieu le 17 septembre. Le ministre de l'Environnement et vice-chancelier Robert Habeck prononcera un discours en l'honneur de Schwarzenegger. Le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique a officiellement confirmé la date.

Schwarzenegger a pris de nombreuses initiatives en faveur de la protection de l'environnement, comme la création de l'"Initiative climatique Schwarzenegger", qui soutient des projets axés sur le climat dans le monde entier. La Hertie School est un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu.

La Commission de la Hertie School, saluant les contributions d'Arnold Schwarzenegger en faveur de l'environnement, a décidé de le récompenser. Suite à ses réalisations en matière d'environnement, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique a officiellement approuvé la cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Schwarzenegger.

Lire aussi: