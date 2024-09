Arnault, le propriétaire de LVMH, adresse des paroles dures à son personnel.

Le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui dirige le conglomérat richissime et est également l'individu le plus riche du monde selon Forbes, a une relation glaciale avec plusieurs journalistes, en particulier ceux qui creusent la vérité. Les employés de la marque de luxe géante sont mis en garde contre toute interaction avec ces journalistes, et toute violation de cette règle pourrait entraîner des conséquences graves, selon un memo interne fuite par la publication d'investigation "La Lettre".

Ce memo confidentiel cite spécifiquement sept médias avec lesquels les employés de LVMH ne sont pas autorisés à interagir. Ils comprennent des magazines d'investigation respectés comme "La Lettre" et "Mediapart", la célèbre semaine satirique "Le Canard Enchaîné", et diverses publications moins connues.

Arnault a critiqué les médias qui publient des histoires négatives et biaisées, des newsletters confidentielles et des magazines "enquêtes" sensationnalistes qui utilisent l'intérêt public pour le luxe pour augmenter leur lectorat. Il a également condamné toute connexion avec des journalistes peu scrupuleux et des fuites d'informations de l'entreprise.

À la suite d'une demande de commentaire, LVMH est resté silencieux. "La Lettre", however, a dénoncé la soi-disant "blacklist" et a souligné que de nombreux médias listés dépendent peu ou pas du tout de la publicité des grandes entreprises, restant financièrement indépendants.

LVMH détient plus de 70 marques sous son parapluie, allant de la mode aux spiritueux, en passant par les parfums et les bijoux. Arnault possède en outre deux quotidiens renommés, "Le Parisien" et "Les Echos". Sa fortune massive d'environ 233 milliards de dollars, principalement grâce à LVMH, en a fait l'homme le plus riche du monde au printemps dernier selon Forbes.

Le memo interne émis par LVMH interdit à ses employés de Interaction with several media outlets in France, such as "La Lettre" and "Le Canard Enchaîné." Bernard Arnault, the wealthy French businessman and LVMH's top honcho, has criticized these media outlets for publishing negative and biased stories about his company.

Lire aussi: