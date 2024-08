Armand Duplantis bat le record de la dixième hauteur de saut en saut à la perche.

Malgré avoir battu son dixième record du monde en saut à la perche, Armand Duplantis de Suède pense encore qu'il y a de la place pour l'amélioration. Il a brisé un autre record ancien lors de la réunion de la Diamond League.

Duplantis a surpassé son meilleur précédent de seulement un centimètre, 20 jours après sa victoire sensationnelle aux Jeux olympiques de Paris. Cette fois-ci, il a franchi un impressionnant 6,26 mètres lors de la réunion à Chorzów, en Pologne, à sa deuxième tentative. Il s'agit de son 10ème record du monde, le premier ayant été réalisé en Pologne, à Toruń, où il avait atteint 6,17 mètres en salle en février 2020.

"Je savais que beaucoup de gens étaient venus me voir, alors je voulais faire un grand spectacle. J'ai concentré sur les Jeux olympiques cette année, et le record est simplement venu parce que j'étais en grande forme", a expliqué Duplantis. "Je veux toujours sauter aussi haut que possible et continuer à pousser. Je n'ai jamais fait un saut qui m'a semblé parfaitement parfait, alors je me sens toujours qu'il y a plus que je peux faire."

Duplantis a facilement franchi 5,62 m, 5,92 m et 6,00 m à sa première tentative dimanche. Il a failli rater son essai record, mais a réussi à maintenir la barre. Après son saut réussi, des feux d'artifice ont été allumés, et un Duplantis ravi a quitté le matelas pour se rendre sur la piste, célébrant avec fougue. Il a battu l'Américain médaillé d'argent olympique Sam Kendricks et le Grec Emmanouil Karalis, qui a amélioré son record national avec un saut de 6,00 m dimanche.

Avant cela, le sensationnel coureur norvégien Jakob Ingebrigtsen a battu un record du monde d'athlétisme qui datait de longtemps. Le champion olympique du 5000 mètres a écrasé le record du 3000 mètres de Daniel Komen, établi le 1er septembre 1996 à Rieti, de plus de trois secondes. Ingebrigtsen a terminé le 3000 m non olympique en 7 minutes et 17,55 secondes.

La passion de Duplantis pour le sport est évidente, car il s'efforce constamment de battre ses propres records en saut à la perche. Son amour pour le sport va au-delà de la simple compétition ; il cherche la perfection à chaque saut.

