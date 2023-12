Arizona Safeway Shootings Fast Facts (en anglais)

Victimes

Christina Taylor Green, 9 ansNée le 11 septembre 2001

Dorothy "Dot" Morris, 76 ansRetraitée

Juge John Roll, 63 ansJuge fédéral au tribunal de district des États-Unis pour le district de l'Arizona

Phyllis Scheck, 79 ansRetraitée et ancienne bibliothécaire

Dorwin Stoddard, 76 ansTravailleur de la construction à la retraite

Gabriel "Gabe" Zimmerman, 30 ansDirecteur de la sensibilisation de la communauté pour la députée Giffords

Blessés

Bill Badger, 74 ans

Ronald Barber, 65 ansDirecteur du district de Giffords, a repris le travail le 5 juillet 2011. Le 12 juin 2012, Barber remporte 52 % des voix contre 45 % à son adversaire républicain Jesse Kelly lors d'une élection spéciale en Arizona pour assurer le reste du mandat de Giffords au Congrès.

Kenneth Dorushka, 63 ans

James Fuller, 63 ans

Randy Gardner, 60 ans

Gabrielle Giffords, 40 ans

Susan Hileman, 58

George Morris, 76 ans

Mary Reed, 52 ans

Pamela Simon, 63 ansCoordonnatrice des relations avec les communautés au bureau de Giffords, a repris le travail le 23 février 2011.

Mavanell Stoddard, 75 ans

James Tucker, 58 ans

Kenneth Veeder, 75 ans

Chronologie

2007 - Loughner est arrêté pour possession d'attirail de drogue, mais les charges sont abandonnées.

2007 - Loughner rencontre Giffords lors d'un événement communautaire. Il fait une fixation sur la députée après avoir été insatisfait de la réponse qu'elle a donnée à sa question.

2008 - Loughner tente de s'enrôler dans l'armée, mais il est rejeté après avoir échoué à un test de dépistage de drogues.

Octobre 2010 - Loughner est suspendu du Pima Community College après avoir fait preuve d'un comportement erratique. On lui dit qu'il ne pourra pas revenir sur le campus à moins de présenter un certificat médical attestant qu'il n'est pas un danger pour lui-même ou pour les autres. Il se retire volontairement de l'école.

30 novembre 2010 - Loughner achète un pistolet 9 mm dans un magasin d'armes de la région de Tucson.

8 janvier 2011 - Environ deux heures et demie avant la fusillade, Loughner est arrêté par un agent du département de la chasse et de la pêche de l'Arizona pour avoir grillé un feu rouge. Il est relâché avec un avertissement verbal.

8 janvier 2011 - Environ 30 minutes avant la fusillade, Loughner prend un taxi pour se rendre d'une supérette à l'épicerie Safeway où se tient l'événement de Giffords.

8 janvier 2011 - (10:10am) -Loughnerouvre le feu sur une foule de personnes présentes à l'événement de Giffords. Six personnes sont tuées et 13 blessées. Alors que Loughner tente de recharger son pistolet, il est plaqué au sol et désarmé par plusieurs passants.

9 janvier 2011 - Loughner est officiellement inculpé de cinq chefs d'accusation devant un tribunal fédéral : tentative d'assassinat d'un membre du Congrès, meurtres de Gabe Zimmerman et du juge John Roll, et tentatives de meurtre sur Pamela Simon et Ron Barber.

12 janvier 2011 - Le juge Larry Burns, du district sud de la Californie, est désigné pour instruire l'affaire Loughner après que tous les juges et magistrats fédéraux de l'Arizona se sont récusés.

12 janvier 2011 - Leprésident Barack Obama et la première dame Michelle Obama rencontrent les blessés et les familles des victimes à l'University Medical Center.

19 janvier 2011 - Un grand jury fédéral de l'Arizona inculpe Loughner.

24 janvier 2011 - Loughner plaide non coupable de toutes les charges retenues contre lui.

11 février 2011 - Les procureurs déposent une motion de procédure pour rejeter deux accusations de meurtre à l'encontre de Loughner, bien qu'ils aient l'intention de déposer à nouveau les accusations dans le cadre d'un acte d'accusation de remplacement.

4 mars 2012 - Les procureurs fédéraux déposent 49 chefs d'accusation fédéraux supplémentaires contre Loughner.

9 mars 2011 - Burns plaide "non coupable" au nom de Loughner pour 49 chefs d'accusation, dont le meurtre et la tentative de meurtre.

22 mars 2011 - Burns ordonne que Loughner subisse une évaluation mentale à Springfield, dans le Missouri, au plus tard le 29 avril.

25 mai 2011 - Burns déclare que Loughner n'est pas apte à être jugé.

27 mai 2011 - Loughner arrive au Centre médical pour les prisonniers fédéraux à Springfield, dans le Missouri.

29 juin 2011 - Le juge Burns se range du côté des médecins de la prison et rejette une requête des avocats de la défense visant à mettre fin à la médication forcée de Loughner.

7 juillet 2011 - Devant une commission d'appel fédérale, la défense soutient que le fait d'obliger Loughner à prendre des médicaments psychotropes modificateurs de l'esprit constitue une violation de ses droits.

12 juillet 2011 - La cour fédérale estime que Loughner n'a pas été condamné pour un crime et qu'il a donc le droit de refuser de prendre des médicaments antipsychotiques.

22 juillet 2011 - Une commission d'appel fédérale renverse la décision du 12 juillet et ordonne que les autorités puissent contraindre Loughner à prendre des médicaments antipsychotiques. Les procureurs avaient fait valoir que son état mental se détériorait et qu'il était suicidaire.

31 août 2011 - Une cour d'appel de San Francisco entend les arguments des avocats de Loughner pour tenter de mettre fin à la médication forcée. Ils font valoir que les accusés ont le droit constitutionnel de refuser un traitement psychiatrique lorsque l'objectif principal du gouvernement est de rendre les suspects suffisamment compétents pour qu'ils soient reconnus coupables et éventuellement condamnés à mort.

28 septembre 2011 - Burns prolonge de quatre mois le traitement de Loughner dans un établissement médical du Missouri, période au cours de laquelle la compétence de Loughner sera réévaluée.

8 janvier 2012 - Mme Giffords participe à une veillée à Tucson pour marquer le premier anniversaire de la fusillade. Elle dirige la foule de milliers de personnes dans le serment d'allégeance et allume ensuite une bougie commémorative pour les six personnes tuées.

7 août 2012 - Le juge Burns détermine que Loughner est apte à être jugé par un tribunal fédéral à Tucson. Loughner plaide coupable de 19 chefs d'accusation en échange de quoi le gouvernement ne demande pas la peine de mort.

8 novembre 2012 - Le juge Burns condamne Loughner à purger le reste de sa vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. La peine comprend sept peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité plus 140 ans.

8 janvier 2021 - Une cérémonie est organisée à l'occasion du dixième anniversaire de la fusillade. "L'étreinte", un mémorial situé sur le côté ouest du palais de justice du comté de Pima, est dédiée aux victimes et aux survivants.

