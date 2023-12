Ariana Madix rompt le silence sur le scandale de tricherie de "Vanderpump Rules" alors que les audiences montent en flèche.

Madix a fait ses premiers commentaires publics depuis que la nouvelle a éclaté concernant les allégations selon lesquelles son petit ami de longue date, Tom Sandoval, était impliqué dans une relation avec leur coéquipière, Raquel Leviss.

"La nouvelle a été diffusée par le biais d'un site internet qui a été mis en ligne sur le site web de l'association. "Quand j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir tenir debout, vous m'avez tous donné la force de continuer et vous m'avez aidée à traverser les heures les plus sombres. Dire que j'ai été dévastée et brisée est un euphémisme".

Le drame a ébranlé les téléspectateurs de la série de téléréalité Bravo et même certains coéquipiers, dont Lisa Vanderpump, qui a déclaré à l'animateur Andy Cohen lors d'une apparition dans son talk-show Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen" qu'elle était "abasourdie" par la nouvelle.

Madix a écrit dans sa note qu'elle sait qu'elle n'est "pas seule dans cette situation", ajoutant que "tant de mes amis les plus proches sont également en deuil en ce moment et se remettent de cette trahison à bien des égards".

"Je suis tellement chanceuse d'avoir le meilleur système de soutien au monde et j'espère pouvoir rendre à chaque personne l'amour qu'elle m'a témoigné", a-t-elle conclu. "Ce qui ne me tue pas a intérêt à s'enfuir".

Sandoval et Leviss se sont tous deux excusés publiquement auprès de Madix. CNN a contacté leurs représentants pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Les audiences ont apparemment grimpé en flèche à la suite de "Scandoval", comme on l'a surnommé.

Selon Variety et d'autres rapports, le premier épisode diffusé depuis que tout cela s'est produit l'a été le 8 mars et a attiré 2,2 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, les taux d'audience en direct ayant doublé par rapport à l'épisode de la semaine précédente.

L'émission, qui en est à sa dixième saison, est un dérivé de "The Real Housewives of Beverly Hills", qui a rendu la restauratrice Vanderpump célèbre en tant que membre de l'équipe.

