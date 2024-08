- Argent dans la Seine: Klemet surpris aux Jeux olympiques

Oliver Klemet a créé un véritable sensation dans le monde de la natation en eau libre aux Jeux Olympiques, offrant ainsi une autre médaille à la Fédération Allemande de Natation à Paris. Le jeune homme de 22 ans a dû se contenter de l'argent derrière le Hongrois Kristof Rasovszky, médaillé d'or. Le bronze est revenu à un autre Hongrois, David Betlehem.

Pour Klemet, cette médaille olympique est le plus grand accomplissement de sa carrière jusqu'à présent. Il a ainsi offert une conclusion réussie aux nageurs allemands lors du dernier événement des Jeux Olympiques d'été avec sa troisième médaille. Florian Wellbrock, qui avait remporté l'or olympique à Tokyo en 2021, a terminé huitième cette fois-ci.

Bronze aux Championnats du Monde au Japon

Klemet a fait preuve d'une tactique solide dans la Seine, qui avait été au centre des discussions en raison des préoccupations concernant la qualité de l'eau ces dernières semaines. De nombreux nageurs ont eu du mal avec le fort courant, mais Klemet a su le gérer. Le protégé de l'entraîneur national de longue distance Bernd Berkhahn est resté dans le groupe de tête depuis le début, conservant son énergie pour les deux derniers tours, où il a remporté la deuxième place.

La plus grande réussite individuelle de Klemet jusqu'à présent a été la médaille de bronze remportée aux Championnats du Monde 2023 à Fukuoka, au Japon, ce qui lui a valu une place aux Jeux Olympiques. Il a ainsi pu planifier et préparer les Jeux Olympiques dès le début, ce qui s'est avéré payant.

Wellbrock reste sans médaille

Wellbrock, qui s'entraîne avec Klemet à Magdeburg, était en tête pendant une grande partie de la course, mais a dû laisser passer Klemet et d'autres concurrents lors du avant-dernier tour. Le jeune homme de 26 ans a ainsi terminé les Jeux Olympiques sans médaille. Il n'avait également pas réussi à se qualifier pour les demi-finales dans les épreuves de 800m et 1500m en piscine.

Jeudi, les nageuses allemandes n'ont pas pu concourir pour les médailles dans l'épreuve en eau libre. La championne d'Europe Leonie Beck a terminé neuvième, tandis que Leonie Märtens a terminé 22ème.

En piscine, Lukas Märtens a remporté l'or sur 400m nage libre, et Isabel Gose a remporté le bronze sur 1500m.

