- ARD lance une nouvelle émission avec un combo surprenant

Sans grand battage médiatique, la première chaîne d'ARD va tester un nouveau talk-show. La particularité : le nouveau format, "Amado, Belli, Biedermann", met en avant un casting entièrement féminin et se veut un lieu de rencontre "pour les femmes qui souhaitent échanger des idées, s'inspirer et se divertir". Il débutera le 16 septembre, avec dix émissions prévues du lundi au vendredi à 16h10.

Format de talk-show intergénérationnel

La chaîne met en avant que l'émission est un "format de talk-show innovant et intergénérationnel". Le trio d'animatrices - Marijke Amado, 70 ans, Aminata Belli, 32 ans, et Jeanette Biedermann, 44 ans - incarne un "mélange unique d'expérience, de jeunesse et de cultures diverses, apportant une approche fraîche à l'animation de talk-show".

Amado, en tant qu'icône des années 60, apporte sagesse et charisme. La jeune animatrice et influenceuse Aminata Belli représente la génération numérique, tandis que la chanteuse Jeanette Biedermann fait le lien entre les deux mondes.

L'enthousiasme d'Aminata Belli sur Instagram

Aminata Belli a déjà partagé une courte vidéo sur Instagram avec ses deux nouvelles collègues, dansant sur le tube des Spice Girls "Spice Up Your Life". "Si on m'avait dit ça quand j'étais enfant !!! Eh bien, eh bien !!! 'Amado, Belli, Biedermann' commence le 16 septembre sur ARD", a-t-elle écrit en légende.

