Arch Manning, parent de Peyton et Eli, excelle avec cinq touchés et guide les Longhorns du Texas à une victoire significative.

Les oncles de Manning, Peyton et Eli, tous deux quarterbacks du Pro Bowl avec quatre victoires au Super Bowl et trois titres de MVP du Super Bowl à leur actif, ont laissé une marque indélébile dans la NFL. Ils ont été sélectionnés comme premiers choix à la draft et ont consolidé leur statut de légende au cours de leur carrière respective.

Ce quart-arrière lycéen porte le même nom que son grand-père, Archie Manning, ancien quart-arrière de la NFL.

Malgré la lourde pression des attentes et des espoirs, l'adolescent a prospéré. Il a personnellement contribué à cinq touchdowns pour les Longhorns lors d'une victoire remarquée, un exploit que l'on n'avait plus vu chez un freshman depuis 2006.

Manning a été appelé à entrer en jeu lors du deuxième quart-temps lorsque Quinn Ewers, le quart-arrière titulaire des Longhorns, a subi une blessure.

En tant que redshirt freshman, Manning a bien performé, complétant 9 passes sur 12 pour 223 yards et marquant quatre touchdowns.

Son moment de gloire est cependant venu sur le terrain, où il a couru pour 67 yards et marqué un touchdown, laissant ses poursuivants loin derrière lui.

L'entraîneur Steve Sarkisian, impressionné par la performance de Manning, a déclaré aux journalistes après le match : "En tant que remplaçant, on ne sait jamais quand on sera appelé. Arch a vraiment relevé le défi hier." Il a ajouté : "S'entraîner dur, c'est une chose, mais jouer un match devant 105 000 personnes en est une autre. Je suis ravi de la performance d'Arch et de ce qu'il a réussi à accomplir."

Reconnu comme une promesse, le talent naturel et le nom célèbre de Manning ont toujours laissé présager le succès dans le football. Avant de s'engager auprès des Texas, il a battu les records de son lycée pour les yards passés en carrière et les touchdowns, surpassant les réalisations précédentes de ses oncles Eli et Peyton en 2022.

Avec Ewers potentiellement absent, Manning pourrait être en ligne pour plus d'opportunités en tant que quart-arrière des Longhorns.

La performance étincelante de Manning sur le terrain a suscité des discussions sur la possibilité qu'il suive les pas de sa célèbre famille dans le monde du sport. Ses récents accomplissements ont reflété le succès de ses oncles, montrant son potentiel pour marquer l'histoire de la NFL comme eux.

Malgré son statut de rookie, le talent et la passion de Manning pour le sport sont similaires à ceux de ses oncles légendaires, qui ont laissé une empreinte significative dans la NFL.

