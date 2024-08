- Après une violente confrontation, l'enquête se poursuit.

Après une bagarre physique au centre-ville de Pforzheim, la police est toujours à la recherche d'un individu en fuite. Les autorités ont communiqué cette information. La dispute a eu lieu l'après-midi du jeudi, laissant un homme de 44 ans grièvement blessé. Une deuxième personne a ensuite quitté rapidement les lieux. Malgré des recherches approfondies, y compris l'utilisation d'un hélicoptère, l'homme est resté introuvable pour la police.

Le suspect insaisissable est décrit comme mesurant environ 1,8 à 1,9 mètre, avec des cheveux courts et une carrure robuste et musclée. Il était censé porter une chemise bleue et une casquette sombre. Toute personne détenant des informations est encouragée à contacter le département d'enquête criminelle.

Les détails de la situation étaient initialement confus.

La altercation qui a conduit à la bagarre physique a eu lieu au centre-ville de Pforzheim. Par la suite, les autorités appellent le public à fournir toute information sur l'incident à Pforzheim.

