Après une victoire majeure qui a changé sa vie, Collin Morikawa affirme que la célébrité ne le changera pas.

Un peu plus d'un an plus tard, en août 2020, il était le cinquième joueur le mieux classé du golf.

Sa victoire surprise ce mois-là au championnat de la PGA au TPC Harding Park de San Francisco - en terminant deux coups devant Dustin Johnson et Paul Casey pour seulement sa deuxième participation à un tournoi majeur - l'a catapulté au sommet du jeu et dans la reconnaissance du grand public.

Morikawa, qui admet que sa victoire à la PGA a "changé sa vie", est convaincu que la célébrité qui en découle ne "changera pas qui je suis".

"Beaucoup d'opportunités vous sont offertes, beaucoup plus de sponsors, les gens sont conscients de qui vous êtes", a-t-il déclaré à Shane O'Donoghue, de l'émission Living Golf de CNN.

"J'ai l'impression d'être toujours le même gamin de 23 ans que vous appelez. J'ai le sourire aux lèvres, j'adore la nourriture et j'espère que ce sera le cas pour le reste de ma vie".

Alors que de nombreux joueurs auraient pu être rassasiés par cette victoire, ce n'est pas le cas de Morikawa.

Je n'ai pas eu l'impression d'avoir coché la case "gagner un grand championnat et être satisfait du reste de ma carrière". Cela m'a donné envie d'aller plus loin", a-t-il déclaré.

"Maintenant, que ce soit lors d'un championnat majeur ou d'un tournoi régulier, d'un tournoi du Tour européen, peu importe, je veux ce sentiment de victoire parce que lorsque vous gagnez, c'est un sentiment que vous ne pouvez pas décrire, surtout dans le golf, où nous perdons plus souvent que nous ne gagnons.

Un joueur mondial

Après avoir percé sur la scène américaine grâce à ses victoires sur le PGA Tour, Morikawa cherche désormais à étendre son jeu au reste du monde.

"Si vous regardez l'histoire du golf, il y a beaucoup de joueurs internationaux et ce sont ceux qui sont les plus connus", explique-t-il.

"Cela en dit long sur leur personnalité, mais aussi sur leur jeu. Ils sont capables de s'adapter. C'est ça le golf, s'adapter à ce qu'on nous propose".

Sur le Tour européen, Morikawa a terminé cinquième de la Race to Dubai 2020 et retournera dans l'émirat ce mois-ci en tant qu'une des têtes d'affiche de l'OMEGA Dubai Desert Classic, qui débutera le 28 janvier.

Aux côtés de Sergio Garcia, vainqueur de l'édition 2017, et de Tommy Fleetwood, Justin Rose et Tyrrell Hatton, héros européens de la Ryder Cup, les compétences du Californien seront mises à l'épreuve sur le parcours de l'Emirates Golf Club.

"Toute ma vie, j'ai toujours cherché à être constant. Je l'ai dit dès le premier jour, j'ai cru en moi que je pouvais le faire, mais je ne me suis vraiment testé qu'aux États-Unis, sur le PGA Tour", a-t-il déclaré.

"Il n'y a pas de meilleur moyen que de venir ici sur le Tour européen, la Race to Dubai, et de faire une déclaration pour moi-même afin de montrer que mon jeu peut voyager. À la fin de ma carrière, je veux regarder en arrière et pouvoir dire que c'est le cas.

