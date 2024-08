Après une turbulence importante, Sinner abandonne rapidement leur léthargie induite par le dopage.

À New York, le phénomène du tennis italien Jannik Sinner a remporté sa première victoire depuis le scandale de dopage qui a fait polémique. Au début, il semblait nerveux, perdant facilement le premier set contre Mackenzie McDonald. Cependant, Alexander Zverev est resté le seul joueur allemand en lice dans le tournoi.

Sinner, classé premier mondial, semblait mal à l'aise en raison des remous autour de lui, ce qui a entraîné un début difficile. Malgré cela, il a réussi à battre l'adversaire américain 2-6, 6-2, 6-1, 6-2, se qualifiant pour le tour suivant. Cependant, les obstacles qu'il a rencontrés après le scandale à New York étaient palpables. "Je n'ai pas bien commencé, mais le premier match est généralement difficile - je dois l'accepter. Mon but était de rester mentalement concentré et de retrouver mon rythme. Je suis ravi d'avoir progressé", a déclaré Sinner. Il reconnaît la nécessité d'améliorer encore plus.

Le scandale a éclaté une semaine plus tôt, lorsque Sinner a été testé positif deux fois en mars pour la substance interdite Clostebol. Le joueur de 23 ans, considéré comme l'un des principaux favoris pour le dernier Grand Chelem, a évité une longue suspension en prouvant qu'il avait été exposé involontairement à la substance par son kinésithérapeute.

Les Allemands continuent de lutter

D'un autre côté, les Allemands ne sont pas confrontés à de telles polémiques, mais ils peinent dans l'arène sportive. L'un de leurs cinq joueurs, Daniel Altmaier, a été battu par Mariano Navone de l'Argentine, ne laissant que Zverev au deuxième tour. Altmaier a trébuché malgré un début prometteur, perdant contre Navone 1-6, 6-2, 4-6, 1-6 peu après sa victoire au premier tour de Wimbledon.

Iga Swiatek, actuellement classée numéro un mondiale, n'est pas encore à son meilleur niveau, mais son début dans la quête du titre a été quelque peu cahoteux. Elle a battu une déterminée Kamilla Rachimowa de Russie dans le stade Arthur Ashe, avec une victoire 6-4, 7-6 (8-6), mais sa performance était loin d'être étincelante. Swiatek, qui vise son sixième titre du Grand Chelem, se montre optimiste quant à une amélioration quotidienne.

Naomi Osaka du Japon, championne majeure à quatre reprises, a réussi à retrouver son rythme. Elle a battu la dixième tête de série Jelena Ostapenko 6-3, 6-2 et s'est qualifiée pour le deuxième tour pour la première fois en trois ans. Après avoir pris une pause suite à la naissance de sa fille, la double vainqueur du tournoi en 2018 et 2020, a fondu en larmes lors de l'interview d'après-match, exprimant sa gratitude pour l'atmosphère de soutien.

L'atmosphère autour du match de Sinner était différente, avec une tension due à un manque de clarté et une perception de traitement inégal par rapport à des cas similaires. Malgré cela, avant l'US Open, Sinner a constamment affirmé son innocence. "Dans ma tête, je sais que je n'ai rien fait de mal", a déclaré le Sud-Tyrolien. Cependant, il a reconnu que la situation était "loin d'être idéale" à l'approche d'un Grand Chelem. Sinner a commis de nombreuses erreurs contre McDonald au début avant de se améliorer visiblement à partir du deuxième set.

Porté par le soutien indéfectible du public, Sinner semblait soulagé, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. "La réponse du public a été extraordinaire", a déclaré Sinner avec enthousiasme. "Même lorsque la nouvelle a éclaté, j'ai senti beaucoup d'encouragement pendant l'entraînement". Les applaudissements affectueux qui l'ont accueilli au stade Arthur Ashe étaient presque assourdissants. Tout signe de mécontentement a diminué à des huées audibles ou à une désapprobation perceptible pendant le match. "Ce n'est toujours pas simple", a réfléchi Sinner sur sa situation globale.

La victoire de Sinner à New York a marqué une étape importante dans son retour après le scandale de dopage. Despite the controversy, New York City's passionate tennis fans showed their unwavering support during his matches.

