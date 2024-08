Après une tragédie personnelle, la star du rap Metro Boomin lance un programme de subventions pour mères célibataires: <unk>J'ai dû redonner et partager des bénédictions<unk>

Le producteur de rap nominé aux Grammy – qui a collaboré avec Travis Scott, 21 Savage, Drake, The Weeknd et qui est actuellement en tournée avec Future – a été élevé par une mère célibataire et a su qu'il devait rendre hommage à sa mémoire.

“Ayant été élevé par une mère célibataire moi-même, je sais personnellement à quel point les choses peuvent être difficiles”, a déclaré Metro Boomin à CNN lors d'une interview récente. “Ma mère a dédié sa vie entière à être la meilleure mère possible, et je l'ai vue tout faire seule.”

Metro Boomin – de son vrai nom Leland Tyler Wayne – s'était déjà engagé à célébrer les mères célibataires et leurs enfants avant la perte de sa propre mère, qu'il a commémorée comme sa “meilleure amie dans l'univers” sur son Instagram il y a quelques années. Cinq ans avant son décès, il avait lancé son initiative “Single Moms Are Superheroes”. Mais après avoir vécu cette tragédie, la cause est devenue encore plus personnelle.

Il a lancé une continuation de son programme pour célébrer les mères célibataires, nommé d'après sa propre mère Leslie Joanne Wayne, en décembre 2023. Maintenant, “Leslie Joanne Single Moms Are Superheroes” a lancé un programme national de subventions, en collaboration avec Metro Boomin et Future's North American “We Trust You” tour qui visitera 21 villes.

L'initiative de subventions multi-villes fournira des subventions de 20 000 $ et des billets de spectacle à des organisations à but non lucratif soutenant les mères célibataires dans chaque ville de la tournée.

“Dès que j'ai eu l'itinéraire de la tournée, j'ai su que je devais rendre hommage et partager mes bénédictions avec les villes et les communautés qui me rendent mes bénédictions”, a déclaré le producteur.

“Il y a des milliers et des milliers de personnes dans chacune de ces villes qui dépensent leur argent durement gagné pour un billet pour venir au spectacle. Je suis plus que reconnaissant et je ne prends pas ça pour acquis”, a-t-il ajouté. “Cela signifie beaucoup pour moi de savoir que je peux soutenir une bonne cause dans chaque ville et laisser un impact positif là-bas d'une manière autre que divertissante.”

Le programme caritatif a fait ses trois premières étapes lors des concerts de Metro Boomin et Future à Kansas City, Saint-Paul et Détroit la semaine dernière, où des subventions ont été accordées à l'organisation à but non lucratif de Kansas City Essential Families, qui fournit des services de développement pour les mères célibataires et les familles dans le besoin; l'organisation de Saint-Paul Jeremiah Program, qui fournit une aide aux mères célibataires et aux enfants confrontés à la pauvreté; et l'organisation à but non lucratif de Détroit Alternatives for Girls, qui aide les jeunes filles et les femmes confrontées à l'itinérance. Les deux organisations à but non lucratif ont amené des mères célibataires et leurs enfants à profiter du spectacle.

Le programme de subventions se poursuivra tout au long du mois d'août et jusqu'en septembre à chaque arrêt de la tournée, qui comprend Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, Toronto et plus encore.

“C'est une sensation incroyable de rencontrer ces familles et les responsables de ces organisations, d'entendre leurs histoires et de constater les similarités avec la mienne”, a déclaré Metro Boomin. “C'est rassurant de savoir que vous faites les choses correctement et que les fonds sont en sécurité entre les bonnes mains.”

Metro Boomin a également déclaré qu'il reconnaissait sa plateforme et sa responsabilité – et son privilège d'aider les autres – en tant que figure publique. L'un des producteurs les plus en demande et les plus influents travaillant avec les meilleurs artistes de l'espace hip-hop, il possède également une immense base de fans avec une grande portée sur les réseaux sociaux avec environ 20 millions d'abonnés sur Instagram, X et TikTok.

“Rendre hommage est important pour moi et essentiel parce que je sais que Dieu fait briller sa lumière sur moi d'une manière

Lire aussi: