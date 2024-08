- Après une suspension pour dopage, l'athlète Vuskovic affirme son innocence

Plus tôt dans la semaine, le défenseur de HSV Mario Vuskovic a exprimé sa frustration suite à une suspension de quatre ans pour dopage prononcée par les autorités. Dans un post Instagram, le Croate de 22 ans a exprimé ses préoccupations quant à l'état de vérité et de justice dans le monde.

Il a clairement indiqué qu'il se sentait lésé, écrivant : "J'ai été accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, et je ne reculerai pas tant que je n'aurai pas prouvé mon innocence."

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la suspension de Vuskovic après avoir examiné son cas, en accordant également les appels de l'Agence allemande anti-dopage (NADA) et de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA). La peine a même été augmentée à quatre ans.

Il est incertain de ce que l'avenir réserve à Vuskovic chez HSV. Selon des sources, à la fois le club et Vuskovic examinent de près les raisons derrière la décision, qui a surpris tout le monde impliqué, car ils s'attendaient à une exonération.

Vuskovic exprime sa détermination

Dans son post, Vuskovic a juré : "Vous pouvez compter sur moi pour l'emporter et revenir plus fort qu'avant." Le Croate a été reconnu coupable d'avoir utilisé l'agent EPO de dopage sanguin par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football en 2023 et a été suspendu à partir du 15 novembre 2022 pour deux ans. Cette suspension a maintenant été prolongée jusqu'à l'automne 2026.

