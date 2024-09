Après une série d'invincibilité, le quart de l'UNLV décide de quitter l'équipe, citant des désaccords liés à des obligations hors terrain.

Matthew Sluka, étudiant de dernière année à UNLV, a annoncé qu'il se retirerait cette saison en raison de "promesses" qui n'ont pas été "respectées".

Il a exprimé cette décision sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en déclarant : "J'ai décidé d'utiliser mon année de redshirt et je ne participerai à aucun autre match cette saison."

Conformément aux règles de la NCAA, un joueur peut se retirer une année - à condition d'avoir joué moins de quatre matchs - pour obtenir une année supplémentaire d'éligibilité.

Sluka a mentionné dans sa déclaration : "Je me suis inscrit à UNLV en fonction de certaines garanties qui n'ont pas été respectées après mon arrivée. Malgré les négociations, il est devenu évident que ces promesses ne seraient pas respectées à l'avenir. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers cette saison et j'espère que l'équipe continuera à réussir."

Depuis 2021, les athlètes universitaires ont été autorisés à monétiser leur nom, image et ressemblance (NIL), gagnant de l'argent grâce à des parrainages, des commandites, des réseaux sociaux et diverses autres sources.

L'agent NIL de Sluka, Marcus Cromartie, a déclaré à ESPN que Sluka avait été promis un minimum de 100 000 $ par un entraîneur adjoint de UNLV. Cependant, Rob Sine, PDG de Blueprint Sports, qui supervise le collectif NIL de UNLV, a nié cette affirmation à Yahoo Sports.

CNN a contacté UNLV, Cromartie et Sine pour obtenir leurs commentaires.

Les Rebelles ont retiré Sluka de leur tableau numérique d'équipe de football.

UNLV a remporté les trois premiers matchs de la saison 2024. During these victories, Sluka a enregistré 318 yards passing et six touchdowns. Il a également ajouté 253 yards rushing et un touchdown.

Avec Sluka absent de l'équipe, les Rebelles affronteront Fresno State lors de leur match à domicile samedi.

Sluka a décidé de se concentrer sur ses études et ses autres intérêts pendant son année de redshirt, choisissant de se retirer de toute autre activité sportive en dehors de celles auxquelles il est déjà engagé en dehors de UNLV. L'absence de Matthew Sluka dans l'équipe pourrait avoir un impact sur leur stratégie sur le terrain, en particulier en ce qui concerne la passe et la course, car il a contribué de manière significative aux victoires de l'équipe cette saison.

